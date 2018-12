Getafe y Real se miden por Europa mientras el Valencia afronta otro examen en Ipurua

Actualizado 14/12/2018 19:01:40 CET

El Getafe CF y la Real Sociedad vivirán este sábado un duelo directo por los puestos europeos de LaLiga Santander, una zona a la que pretende engancharse cuanto antes un Valencia CF irregular pero animado tras su última victoria y que tendrá un duro examen en Ipurua, en partidos correspondientes a la decimosexta jornada liguera.

La actividad sabatina se abrirá en el Coliseum (13.00 horas), donde el Getafe intentará hacerse fuerte ante una Real Sociedad que llega con dudas después de encajar dos derrotas seguidas, pero que a domicilio logra rendir mejor que en Anoeta.

El conjunto 'azulón' marcha octavo con 21 puntos, a uno de la sexta plaza, y la victoria le situaría, además de como serio candidato a competición europea, con ya mucho camino recorrido para el primer objetivo que es asegurar la salvación cuanto antes.

Los de José Bordalás se están mostrando como un equipo rocoso y al que es difícil hacerle gol, sobre todo en casa; es ahí donde David Soria sólo ha recibido cuatro y donde el Getafe en su último partido fue capaz de ganar con contundencia a otro rival directo, el RCD Espanyol (3-0).

Ángel Rodríguez ocupará el lugar en ataque del sancionado Mata junto a Jorge Molina, mientras que Portillo se perfila como el relevo de Amath Ndiaye, lesionado para lo que resta de temporada, y Vitorino Antunes debería recuperar su puesto en el lateral izquierdo.

La Real Sociedad está situada en la decimotercera plaza, pero a tan sólo dos puntos de un Getafe, un rival que se le suele atragantar cuando le visita y frente al que espera poner fin a una mala racha de dos derrotas seguidas ante el Betis (1-0) y el Valladolid (1-2).

Los realistas deberán tener la lección aprendida de su última derrota, por los de Sergio González apelan al orden y al trabajo como principal premisa al igual que el conjunto getafense. Los 'txuri-urdines' han de mejorar su acierto ofensivo, faceta en la que Mikel Oyarzabal no termina de encontrar acompañamiento, sobre todo en la figura de un Willian José que no marca en liga desde finales de septiembre.

Asier Garitano, buen conocedor de su rival por su pasado 'pepinero', deberá buscar el sustituto para el lesionado Joseba Zaldúa, con Aritz Elustondo como el mejor colocado, mientras que Igor Zubeldia parece que recuperará su lugar en el once junto a Illarramendi en detrimento de Mikel Merino.

IPURUA EXAMINA AL VALENCIA

Por otro lado, el sábado se cerrará en Ipurua (20.45 horas), escenario siempre complicado para cualquier visitante y en el que el Valencia buscará tres puntos claves ante un Eibar que quiere cerrar el año en casa con un triunfo, algo que le aproximaría también a su objetivo.

El equipo de Marcelino García Toral ha vuelto a caer a los puestos bajos de la tabla tras dos jornadas sin ganar a Real Madrid y Sevilla, pero llegará al estadio armero reforzado por una victoria de prestigio el miércoles ante el Manchester United para despedirse de la Liga de Campeones.

Volver a jugar la máxima competición continental es el gran objetivo 'che', que aunque tenga aún la vía de hacerlo ganando la Liga Europa, debe reaccionar ya para intentarlo por la liguera. De momento, con 18 puntos, está a ocho de la cuarta plaza que ocupa el Real Madrid, por lo que su margen de error ya es mínimo.

El técnico asturiano realizó rotaciones ante los 'Diablos Rojos', sobre todo en defensa donde se espera que sus cuatro componentes sean totalmente diferentes con la vuelta de Wass, Garay, Gabriel y Gayà. Coquelin ocupará el lugar del lesionado Kondogbia, mientras que Rodrigo Moreno volvería en ataque.

Enfrente, un Eibar que no ha logrado aprovechar el impulso de su histórica victoria en Ipurua (3-0) ante el Real Madrid, una demostración y un aviso para un Valencia que, tras ganar en este feudo en su primera visita liguera en la campaña 2014-2015, no ha vuelto a hacerlo. Ha caído en sus dos últimas visitas (2-1 y 1-0); o lo que es lo mismo, no ha sido capaz de ganarle con José Luis Mendilibar en el banquillo del conjunto guipuzcoano.

El equipo armero, decimocuarto con 19 puntos, no ha ganado en los tres partidos que siguieron a su triunfo ante los madridistas, perdiendo en Vallecas (1-0), empatando (2-2) y cayendo eliminado ante el Sporting y empatando en un 'loco' partido ante un Levante al que ganaba 4-2 en el minuto 75, por lo que estará con ganas de revancha en su segundo partido seguido como local para acabar el año lo más cerca de esos ansiados 42 puntos que suelen garantizar la salvación.

Mendilibar recupera para este encuentro al centrocampista Joan Jordán, cuya vuelta podría modificar el esquema del de Zaldibar, de nuevo ante la tesitura de jugar con dos puntas o meter un centrocampista más para una dura batalla contra un oponente que concede poco.

