El Getafe vuelve a la senda de la victoria ante el Granada

El Getafe volvió a la senda de la victoria tras imponerse este lunes por 2-0 al Granada, que se hunde un poco más en la clasificación tras un duelo con dos partes repartidas, pero en el que los 'azulones' sacaron mejor partido a la suya, en el partido que cerró la vigesimosegunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024.

El equipo que entrena José Bordalás dejó atrás una mala racha de tres derrotas seguidas y se volvió a hacer fuerte en el Coliseum ante un rival que fue superado en los primeros 45 minutos y al que no le bastó su reacción tras el descanso para haber arañado algo positivo, con penalti fallado incluido.

El Getafe se coloca con 29 puntos y se aleja ya bastante del descenso, una menor presión que le ayudará a afrontar la visita este jueves del Real Madrid en partido aplazado. Por su parte, el Granada continúa negado a domicilio y encadenó su tercera derrota seguida, todas sin ver puerta, para seguir penúltimo a seis puntos de la salvación.

Los locales salieron con mucha intensidad y desde ahí superaron al conjunto de Alexander Medina, que lo consagró casi todo a lo que pudiera hacer arriba Bryan Zaragoza. Batalla salvó el 1-0 ante Borja Mayoral, pero poco después, los 'azulones' se pusieron por delante con el tanto de Greenwood, cuyo disparo, tras tocar en Miquel, se introdujo en la portería.

Bryan Zaragoza rozó el 1-1 minutos después con una buena acción individual, pero fue Mayoral el que no perdonó un inoportuno resbalón de Batalla en el tramo final para encarrilar el triunfo getafense y sumar su decimocuarto tanto liguero para alcanzar en el 'Pichichi' a Jude Bellingham y Artem Dovbyk.

Sin embargo, el paso por los vestuarios trajo una versión mejorada del Granada, que dio un paso adelante y que buscó con ahínco recortar lo antes posible, con sendos avisos de Uzuni, que no llegó por poco a un centro de Zaragoza, y un disparo de Ricard, que no se marchó excesivamente desviado.

El equipo nazarí se pudo meter en el partido cuando desde la sala VOR avisaron de una mano dentro del área de Jordi Martín, pero Uzuni envió su lanzamiento al palo. El Getafe no reaccionó en exceso y prefirió buscar la sentencia al contragolpe, mientras que los del 'Cacique' Medina no se rindieron, pero no encontraron el premio.