Giménez: "Tenemos la suerte y el privilegio de poder competir la Champions"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El central uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez afirmó este miércoles que jugar la Liga de Campeones es "muy difícil", por lo que tienen "la suerte y el privilegio" de poder competirla, algo a lo que hay que "darle valor" y a partir de ahí ilusionarse junto con la afición.

"Jugar la Champions es muy difícil y tenemos la suerte y el privilegio de poder competirla. Hay que darle el valor que merece por lo difícil que es estar cada año en esta competición. Competir esta competición es algo que muchos sueñan. A partir de ahí, ilusionarnos y hacerlo con nuestra gente", comentó el central uruguayo en la rueda de prensa previa al debut del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones ante el Leipzig.

Giménez señaló que, después de este verano, tienen "un gran equipo" con "buenos jugadores". "Para ser un buen equipo necesitamos el mismo compromiso y responsabilidad de todos. A partir de ahí, partido a partido, y cuando termine la temporada ya veremos hasta donde podemos llegar", apuntó.

El uruguayo dejó claro que cuando entra al campo intenta hacerlo "lo mejor posible", pero que no siempre sale de la misma manera. "El año pasado también jugaba y nos hacían goles. Este año el equipo está más comprometido en defender como conjunto, y no tanto individualmente. Es la línea que estamos manteniendo, y es importante porque la calidad para atacar la tenemos", añadió sobre la fortaleza defensiva rojiblanca.

"Robin (Le Normand) es un jugador con mucha jerarquía, y lo ha demostrado en la selección. Nos estamos entendiendo muy bien, solo tenemos que mirarnos y sabemos lo que tenemos que hacer, porque lo practicamos en los entrenamientos", confesó sobre su complicidad con su nuevo compañero de equipo.

Sobre las dificultades que ha tenido el Atlético ante equipos alemanes, Giménez apuntó que todos los partidos "son diferentes". "Contra los alemanes lo hemos pasado mal, pero ahora es otro año con otros jugadores y el objetivo es ganar", expresó.

Por último, no quiso opinar sobre el calendario y la posibilidad de que los jugadores pudieran plantarse y convocar huelga. "Somos jugadores de fútbol y no manejamos los calendarios. Nos dicen cuando jugar y nosotros lo hacemos. No somos los que tomamos esas decisiones", concluyó.