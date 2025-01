Girona y Betis buscan la zona europea ante los necesitados Alavés y Valladolid

Duelos de urgencias en el Pizjuán, entre Sevilla y Valencia, y en el RCDE Stadium, entre Espanyol y Leganés

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC y el Real Betis buscarán cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports 2024-2025 enganchados al tren europeo en sus respectivas visitas a los necesitados Deportivo Alavés y Real Valladolid, mientras que el Ramón Sánchez-Pizjuán y el RCDE Stadium acogerán dos duelos de urgencias entre el Sevilla FC y el Valencia CF y entre el RCD Espanyol y el CD Leganés, en partidos correspondientes a la decimonovena jornada del campeonato que se disputan este sábado.

En el Estadio de Mendizorrotza se abrirá a las 14.00 horas la jornada liguera sabatina con un encuentro entre un Alavés que pelea por alejarse de la zona de descenso y un Girona que quiere seguir cerca de los puestos de acceso a competición europea.

El conjunto vitoriano no juega desde el pasado 22 de diciembre, tiempo que ha tenido el argentino Eduardo Coudet para poder trabajar en afinar su idea de juego en un equipo que lleva más de dos meses sin ganar y que ha sumado cuatro empates en sus últimos cuatro partidos, lo que le tiene a tan sólo dos puntos del descenso. Para seguir fuera del peligro debe ser sólido ante su público frente al que no ha perdido en sus tres últimos choques aunque no ha sido capaz de marcar más de un gol.

Enfrente, un Girona todavía irregular, que también lleva sin jugar desde la última jornada de diciembre, que cerró con una clara victoria por 3-0 ante el Valladolid para poner fin a una mala racha de seis partidos sin ganar entre todas las competiciones. Al equipo catalán le cuesta más lejos de Montilivi, sobre todo a nivel ofensivo, y sólo ha conseguido sumar dos triunfos y necesita uno más para acercarse a la sexta plata que ocupa el RCD Mallorca con cinco puntos más.

El 'Chacho' Coudet tiene la sensible baja en la portería de Antonio Sivera, pero recupera para el once a Nahuel Tenaglia, sancionado en el último encuentro. Yaser Asprilla, Bojan Miovski y Cristian Portu no entran por lesión en una lista de Míchel con la gran novedad de la vuelta de Victor Tsygankov, baja desde finales de noviembre.

Otro equipo que pelea por cerrar la primera vuelta lo más cerca posible de la sexta plaza es un Betis que rendirá visita en el José Zorrilla (16.15) a un colista Valladolid que también necesita los puntos para coger aire en su lucha por la permanencia.

El conjunto vallisoletano, que arrancó el 2025 con eliminación en la Copa del Rey ante el Ourense CF de la Segunda RFEF, espera volver a hacerse fuerte en casa como hizo en su último encuentro ante el Valencia (1-) antes de la llegada al banquillo de Diego Cocca para sumar un triunfo vital que, aunque no le sacará del descenso, le animaría antes de un duelo directo ante el Espanyol. Para ello necesita mejorar sus prestaciones ofensivas después de haber marcado sólo 12 goles, la mitad en Zorrilla donde mejor compite.

Por su parte, el Betis visita Pucela antes de su eliminatoria del miércoles de los octavos de final de la Copa del Rey en el Lluis Companys ante el FC Barcelona, por lo que el técnico Manuel Pellegrini deberá decidir si da a un partido más prioridad que a otro. El conjunto bético necesita más regularidad para instalarse en la zona alta porque hasta el momento no ha sido capaz de encadenar más de dos victorias ligueras seguidas y mejorar algo a domicilio, aunque ganó en su última salida a Villarreal.

Cocca podría contar con los delanteros Raúl Moro y Mamadou Sylla, que entrenaron en la previa y parecen recuperados de sus problemas físicos, y recupera a Kike Pérez, sancionado en la anterior jornada, para un once que podría tener tres centrales, mientras que Pellegrini sigue con sus problemas de bajas y no podrá tener al portero Rui Silva, 'Chimy' Ávila, Pablo Fornals, Marc Roca, William Carvalho y Héctor Bellerín, y confiará en la calidad de Isco Alarcón y Gio Lo Celso.

DUELOS DE URGENCIAS EN SEVILLA Y CORNELLÁ

Uno de los puntos de atención de este sábado estará en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde a las 21.00 se medirán dos equipos históricos que no están en su mejor momento como el Sevilla y el Valencia, aunque la situación es peor en el caso de los 'che'.

El conjunto sevillista y el valencianista no llegan con el ánimo demasiado al alza y aunque están separados por 10 puntos en la clasificación, tienen diferentes urgencias, mayores seguramente en el segundo que está en una zona de descenso de la que no saldrá haga lo que haga en Nervión.

El Sevilla viene de un cierre de 2024 y un inicio de 2025 muy negativo con la goleada en el Santiago Bernabéu y la eliminación en Copa ante la UD Almería con un saldo de ocho goles encajados. El adiós copero dejó 'tocado' a un equipo hispalense que no puede fallar ante su enfadada afición, frente a la que se muestra bastante más estable y ante la que espera sacar tres puntos que le sigan alejando del peligro.

Un peligro que sigue muy presente para un Valencia que sí tuvo alegría copera al dejar fuera al Eldense, pero que su foco está en Liga donde no termina de arrancar después de ponerse al día con sus aplazados ante el Espanyol y Real Madrid. La derrota ante el campeón cuando parecía tener cerca los tres puntos hizo daño y supuso el quinto partido liguero sin ganar, una racha que espera cambiar Carlos Corberán, cuya llegada parece haber servido algo de revulsivo anímico.

Xavi García-Pimienta ha incluido al recién llegado Rubén Vargas en una convocatoria sin Chidera Ejuke ni Kelechi Iheanacho y donde Saúl Ñíguez podría ser una de la novedades en el once. Carlos Corberán tiene la buena noticia de las recuperaciones de José Luis Gayà y Giorgi Mamardashvili, aunque no se perfilan titulares.

La jornada sabatina se completa en el RCDE Stadium (18.30) con un duelo directo entre dos equipos que pelean por la permanencia liguera como el Espanyol, antepenúltimo clasificado, y el Leganés, que le aventaja en tres puntos.

Esta distancia en la tabla y su condición de local provoca que el conjunto catalán se juegue más, sobre todo en un momento del calendario donde la semana que viene va a recibir también a otro rival directo como el Valladolid. Seis puntos que se marcan como objetivo los 'pericos', que llevan cuatro jornadas sin conocer la victoria, para aferrarse a una permanencia que va a pasar sobre todo por no fallar en su estadio donde ha sumado hasta el momento 14 de sus 15 puntos.

El Leganés llega a la cita algo más 'tranquilo', pero sabedor de que una derrota le podría complicar mucho las cosas. El conjunto 'pepinero' no pudo hacer buena su gran victoria a domicilio ante el FC Barcelona y cayó en su último partido de 2025 de forma clara en Butarque ante el Villarreal (2-5), puntos que querrá recuperar a domicilio, faceta en la que no ha perdido en siete de sus diez desplazamientos, aunque sólo con un triunfo.

Manolo González tiene la duda de quién acompañará en ataque a Javi Puado y el ocupante del flanco derecho del ataque, mientras que Borja Jiménez tiene las bajas de Jorge Sáenz y Óscar Rodríguez, expulsados ante el Villarreal, y la duda de Dani Raba.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 19 DE LALIGA EA SPORTS.

Alavés - Girona. Busquets Ferrer (C.Balear)14.00.

Valladolid - Betis. Cordero Vega (C.Cántabro) 16.15.

Espanyol - Leganés. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.

Sevilla - Valencia. Hernández Maeso (C.Extremeño)21.00.