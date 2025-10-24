Girona - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jornada sabatina arrancará en el Estadio de Montilivi con un duelo directo entre dos equipos en la zona de descenso y necesitados como son el Girona FC y el Real Oviedo, tanto catalanes como asturianos necesitan el triunfo para abandonar los puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Moreno; Bryan Gil, Arnau, Witsel, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Baily, Carmo, Alhassane; Hassan, Dendoncker, Colombatto, Chaira; Reina y Rondón.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y Real Oviedo de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 25 de octubre a las 14.00 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.