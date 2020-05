El Gobierno asegura que los criterios de los test a los futbolistas "no son tan dispares" al resto

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aseguró que los criterios para practicar los test de la COVID-19 a los futbolistas profesionales "no son tan dispares" a los de los del personal sanitario y el resto de la población, según el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Ante la pregunta de por qué se están llevando a cabo test "masivos" a todos los jugadores de las plantillas de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank y no así a los sanitarios, Fernando Simón se refirió al protocolo aprobado por Sanidad para el retorno a los entrenamientos de los deportistas profesionales y federados.

"Hay un documento que se ha consensuado con el Consejo Superior de Deportes, y en el que han participado algunas unidades del ministerio de Sanidad, que establece cuáles son los criterios para hacer pruebas a los deportistas profesionales, que, aunque siendo más sensibles, no son tan dispares de la población en general", dijo en rueda de prensa en La Moncloa.

Asimismo, Simón argumentó que las estrategias de muestreo actuales "tienden a favorecer" los análisis al personal sanitario, "siempre con criterios y pruebas que tiene sentido hacer". "No tiene sentido hacer pruebas médicas en personas sin que nos vayan a dar resultados fiables. La mayor parte de las Comunidades Autónomas están haciendo pruebas de cribado y una gran parte de ellas al personal sanitario. No sé si al total, ni en qué plazos, pero me consta que esas pruebas de cribado se están generalizando en las Comunidades Autónomas", recalcó.