Gordillo: "El míster va a agradecer estar con su gente"

Publicado 19/10/2018 15:01:12 CET

LAS ROZAS (MADRID), 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Departamento de Protocolo del Betis, Rafael Gordillo, analizó el enfrentamiento de los verdiblancos en los dieciseisavos de Copa ante el Racing de Santander, en una competición en la que el club sevillano "no va a tirar nada" después de los malos resultados en la competición del K.O. de los últimos años, además Quique Setién se enfrentará al equipo que "quería" y "donde se crió".

"Los últimos años no han ido bien en la Copa, pero no porque la haya tirado el equipo ni porque lo haya querido tirar nadie. En estas eliminatorias hemos visto a equipos muy grandes caer con equipos modestos también, hay que tener mucho cuidado. El Betis no va a tirar absolutamente nada, va a salir a ganar a todos los partidos y llegar lo más lejos posible", confesó Gordillo este viernes tras acudir al sorteo de Copa del Rey celebrado en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

El delegado del Betis le confesó a Gordillo que el "míster quería el Racing" porque así volverá "a su tierra". Setién disputará su primer partido de Copa de la temporada en El Sardinero, un estadio que "le ha visto crecer" y donde "salió y se crió". "El míster va a gradecer estar con su gente. Hay que respetar a todos los equipos que están metidos en Copa porque por algo están ahí", añadió.

"Siempre es mejor jugar en un estadio como el del Racing. Hay otros campos de equipos modestos, que es lo que tiene, y hay que jugarlos allí también, pero sí es verdad que el Racing ha sido un equipo de Primera y vamos allí con mucha ilusión y ganas de hacer un buen partido", finalizó Gordillo.