Granada y Getafe miden las opciones de liderato de la Real Sociedad y Villareal

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad tratará de irse al último parón internacional como líder de LaLiga Santander 2020-2021, aunque para ello deberá batir en el Reale Arena a un rival sólido como el Granada, y el Villarreal, tercero, medirá su buen estado en su complicada visita al Getafe, mientras que el Levante y el Valladolid afrontarán duelos importantes ante el Alavés y el Athletic respectivamente, en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato.

En San Sebastián (16.15 horas), la Real Sociedad defenderá un fin de semana más su liderato en solitario en la clasificación en un atractivo duelo ante uno de los equipos que opositan a cogerlo, un Granada que está a tres puntos de los de Imanol Alguacil.

El conjunto donostiarra sueña con acercarse al de la campaña 2002-2003 que terminó subcampeón y sólo cediendo el liderato ante el Real Madrid en la penúltima jornada. Para ello, sabe que hacerse fuerte en su estadio es vital y buscará su tercer triunfo seguido ante el equipo andaluz, que ya le batió por 2-3 el año pasado.

La Real Sociedad, cuyas únicas derrotas en esta temporada han sido como local y por la mínima ante Valencia y Nápoles, sigue en un buen momento tras sacar los 12 últimos puntos en juego, tanto a nivel defensivo como ofensivo.

Alguacil tendrá la importante baja de Gorosabel, compensada por el alta de Zaldua para poder jugar en el lateral, y podría hacer algunos retoques en el once para meter aire fresco para contrarrestar a un Granada que también está sólido, pero algo más acuciado por nuevos problemas con el coronavirus y los problemas físicos.

El virus ha dejado al conjunto nazarí sin Antonio Puertas, que se tuvo que ni siquiera pudo volver de Chipre con el resto de compañeros, y Jesús Vallejos, aunque Roberto Soldado ya lo ha superado, mientras que Gonalons es baja por sanción y Víctor Díaz está lesionado.

La buena noticia es que Foulquier ya está disponible para la defensa y que algunos jugadores como Milla y Jorge Molina pudieron tener algo de descanso en la victoria del jueves ante el Omonia que alargó a ocho los partidos sin perder.

Horas antes de este partido, la jornada dominical se abrirá en el Coliseo de Getafe (14.00 horas), escenario donde el Villarreal intentará ponerse líder provisional si consigue ganar a un aspirante también a estar en la zona alta de la tabla.

El 'Submarino Amarillo' es, de los tres representantes en la Liga Europa, el que mejor está pudiendo repartir los minutos para tener las piernas 'frescas', aspecto aún más vital cuando se trata de recibir a un conjunto que no suele dar respiro como el de José Bordalás.

El Getafe afronta el partido tras dos jornadas seguidas sin ganar, lo que le ha sacado de los seis primeros puestos a los que espera volver antes del parón batiendo a los de Unai Emery, que no han perdido en sus últimos nueve partidos y que ganaron en su última, y tensa, visita al feudo 'azulón'.

El Villarreal ya recuperó este jueves a Dani Parejo para el duelo ante el Maccabi y el de Coslada podría repetir en un once al que deberían volver Alcácer, Gerard, Moi Gómez y Pau Torres, mientras que en el Getafe, Nyom bajará al lateral por la sanción de Damián Suárez, y Ángel y Mata pugnarán por acompañar al 'Cucho' Hernández.

PARTIDOS CLAVES PARA VALLADOLID Y LEVANTE

A las 18.30 horas se disputarán dos partidos entre equipos necesitados de puntos, como son el Valladolid y el Levante, los dos últimos clasificados de la tabla y que tratarán de no fallar como locales ante el Athletic y el Alavés, respectivamente, dos rivales que están más animados.

El conjunto de Sergio González aún no ha estrenado su casillero de victorias y marcha colista de LaLiga Santander con tan sólo tres puntos, una racha que espera romper ante los de Gaizka Garitano con una victoria que, pese a todo, no le sacará del descenso. Para ello, podría variar su once respecto a la última derrota en Villarreal con Hervías como posible lateral derecho, la vuelta de Nacho al izquierdo, Toni Villa y dos delanteros.

Por su parte, el Athletic, que en su última visita a Pucela goleó (1-4), llega a esta cita algo más animado tras su valiosa victoria ante el Sevilla en San Mamés y en busca de un triunfo que además de darle regularidad, le permita acercarse a la zona alta. Con la baja de De Marcos por el coronavirus, Garitano podría devolver la titularidad a Muniain y Unai López, revulsivos desde el banquillo ante los sevillistas.

Finalmente, en el Estadio de la Cerámica, el Levante también intentará salir de su mal momento de resultados en su duelo directo ante el Deportivo Alavés, que espera imponer su mejor confianza para alejarse de la zona de descenso.

Los 'granotas', que si ganan afrontarán el parón fuera del descenso, llevan cinco jornadas consecutivas sin ganar, aunque, al menos, en las dos últimas han sumado dos empates. Su objetivo es sumar sus primeros tres puntos como local aprovechando su regreso a su casa, el Ciutat de València, después de jugar en La Nucía y en La Cerámica, pero lo tendrá que hacer con la sensible baja de Roger Martí, positivo por coronavirus, lo que parece que dejará solo en punta a Morales.

Enfrente, un Alavés que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos, el último un siempre valioso empate en Mendizorrotza ante el FC Barcelona que puede haberle reforzado en su intento de mejorar. La baja de Ximo Navarro parece que provocará que Pablo Machín juegue con línea de cuatro y que vuelva a apostar por la pareja Lucas Pérez-Joselu en la delantera. También se lo pierden el sancionado Jota Peleteiro y Burgui, otro de los afectados por coronavirus.

--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA NOVENA JORNADA DE LALIGA SANTANDER

Getafe - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.

Real Sociedad - Granada. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 16.15.

Levante - Alavés. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18.30.

Valladolid - Athletic. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Valencia - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.