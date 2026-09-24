Las grandes ligas europeas presionarán a Gianni Infantino con un comunicado conjunto

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. - Kai Jane / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN, 24 Sep. (dpa/EP) -

LaLiga española, la Bundesliga alemana, la Premier League inglesa y la Serie A italiana, según ha informado la cadena británica Sky TV, publicarán este viernes un comunicado conjunto en el que se espera que pidan reformas en la gobernanza de la FIFA, tras muchos meses de ardua polémica en torno a su presidente Gianni Infantino.

Sin embargo, Sky no ha aclarado si ese comunicado de prensa reclamará la dimisión de un Infantino criticado este verano tras su propuesta de comercializar los derechos de la Copa Mundial a través de inversores externos, poniendo en jaque su ya cuestionado estilo de liderazgo.

Eso sí, Infantino ofreció recientemente a sus oponentes entablar conversaciones sobre posibles reformas dentro de la FIFA y también anunció una revisión externa independiente de la gobernanza, así como consultas sobre el fortalecimiento de los procesos de toma de decisión.

El máximo mandatario de la FIFA también dejó claro que quiere seguir en su cargo y tiene previsto presentarse a la reelección en el Congreso de marzo de 2027. Algunos de sus detractores, entre quienes está el presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, le han pedido que dimita.

La UEFA y varias federaciones de fútbol de América del Norte y Central llevan varias semanas manteniendo una postura de firme oposición hacia Infantino. Aun así, aún no han podido presentar un candidato rival para esos próximos comicios por la presidencia.

Las fechas clave de esta crisis son el 8 de octubre, por una reunión de la UEFA con sus 55 federaciones miembro en Berlín (Alemania), y el 15 de octubre, por la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich (Suiza), en la que Infantino tiene previsto debatir muchas de sus propuestas.