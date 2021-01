Griezmann: "Antes no me entraban y ahora parece que va todo bien"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann se mostró "muy satisfecho" tras el triunfo ante el Granada CF (0-4) y destacó su acierto anotador para seguir "cogiendo una buena racha" que permita a los culés pelear por el título de Liga.

"Antes no me entraban y ahora parece que todo va bien. En el primer gol no estaba en fuera de juego y en el segundo me la da Dembélé e intento tirar. Por suerte entró", manifestó Griezmann tras la goleada blaugrana conseguida en el nuevo Los Cármenes.

"Hay que seguir así, sumar tres puntos en todos los partidos y luego ya veremos qué pasa. Esta es la imagen que queremos, como la que ofrecimos ante el Athletic", indicó el francés en declaraciones a Movistar.

"Necesitábamos la victoria, ganar y coger una buena racha. Estoy muy contento por el trabajo del equipo, sabemos que tenemos que ganar todo ya y que jugábamos en un campo difícil ante un rival difícil. Hemos empezado bien y luego en el segundo tiempo pudieron descansar nuestros jugadores", añadió Griezmann.