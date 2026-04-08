Griezmann: "Simeone estaba caliente con nuestro juego"

FC Barcelona - Atlético de Madrid - Marti Segura Ramoneda/ZUMA Press / DPA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann confesó que no hicieron su "mejor partido" a pesar de ganar (0-2) al FC Barcelona este miércoles en la ida de cuartos de final de la Champions, y que incluso Diego Pablo Simeone estaba un poco enfadado con ellos, viendo aún lejos el billete a semifinales.

"No hicimos nuestro mejor partido con balón, cosas que mejorar. Nos vamos contentos con la victoria pero queda mucho. Está muy lejos, está a 90 o más minutos. Confianza pero los pies en el suelo", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después del partido en el Camp Nou.

El francés apuntó que su técnico no estaría del todo contento en el vestuario pese a la victoria. "Estaba un poco caliente con nuestro juego", apuntó, valorando también su posible último encuentro en el estadio de un FC Barcelona del que formó parte. "Pasé momentos increíbles, lo he disfrutado mucho, fue una experiencia bonita", afirmó.

Además, Griezmann fue preguntado por el gol y la actuación de Julián Álvarez. "Está muy bien, le necesitamos a ese punto, ojalá nos pueda llevar a la final", terminó.