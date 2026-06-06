Guardiola: "La Champions destroza proyectos, espero que no sea el caso del Barça"

Pep Guardiola inaugura el Cruyff Court Pep Guardiola en La Salle Manresa - ULA SERRA

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico Pep Guardiola ha asegurado que la Liga de Campeones "destroza proyectos" y que espera que ese "no sea el caso" del FC Barcelona en caso de que la gane próximamente, y ha explicado que el centrocampista portugués Bernardo Silva se "adaptaría" al conjunto azulgrana porque es "demasiado bueno".

"La Champions destroza proyectos. Espero que no sea el caso, que por el hecho de no ganarla se piense que todo no es bueno. La Liga es la que te da la consistencia. En la Champions hay que llegar bien al final, sin lesionados, la influencia de los árbitros es grandiosa en esta competición", señaló ante los medios de comunicación durante de la inauguración del nuevo Cruyff Court Pep Guardiola en su antiguo colegio, La Salle Manresa.

En este sentido, insistió en la importancia en la mejora del equipo. "Lo importante es que el día a día sea bueno, que el equipo siga creciendo y que no piensen que por no llegar a la final de la Champions o no ganarla, la temporada es mala. Lo que marca la base de una temporada son las Ligas", advirtió.

Además, el entrenador catalán, que hace unos días dejaba el banquillo del Manchester City tras una década, bromeó con su futuro. "Volver a estudiar en La Salle, donde estudié cuando era pequeño y me haré profesor", dijo entre risas. "Ahora quiero instalarme un tiempo aquí y ya veré qué hago. Ni yo mismo lo sé", añadió.

En otro orden de cosas, respondió a las preguntas de si el portugués Bernardo Silva, uno de sus jugadores en el conjunto 'citizen', se adaptaría al Barça. "Bernardo se adaptaría a cualquier equipo. Es demasiado bueno", dijo, antes de hablar del caso del atlético Julián Álvarez. "También es muy bueno. El City los tiene a todos muy buenos", subrayó.

Por último, alabó el trabajo de Hansi Flick en el conjunto azulgrana. "Son jugadores del Barça, sean de La Masia o de fuera, lo hacen muy bien. Han hecho dos años extraordinarios, más allá de los resultados, de lo bien que lo han hecho y lo atractivo que es verlos jugar. Soy muy fan de Hansi, de cómo lo hacen y por muchos años", finalizó.

Durante la inauguración de la cancha, Guardiola, miembro del patronato de la Fundación Cruyff, estuvo acompañado por la presidenta y la directora de la fundación, Susila Cruyff y Pati Roura; por Jordi Massegú, director de La Salle Manresa; por Marc Aloy, alcalde de Manresa; y por Philippe Levisse, director regional de Action.

"Estoy muy contento de que haya un Cruyff Court en la escuela en la que estudié de niño. Es fundamental que la Fundación Cruyff siga promoviendo proyectos sociales que fomenten valores como la cohesión y la inclusión social entre los niños, niñas y jóvenes a través del deporte. Me siento muy orgulloso de formar parte del legado social de Johan Cruyff y de poder continuar lo que él comenzó", indicó el de Santpedor.

Desde 2022, Action y la Fundación Cruyff trabajan juntos para desarrollar diversas iniciativas deportivas de la Fundación y animar a los niños y niñas a mantenerse activos a través del deporte, respaldando diferentes proyectos deportivos y promoviendo la creación de Cruyff Courts por toda Europa. El Cruyff Court Pep Guardiola es el cuarto inaugurado conjuntamente.