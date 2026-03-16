Guardiola: "Es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos adultos"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en rueda de prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, recordó este lunes que, respecto a los enfrentamientos ante el Real Madrid, su rival en octavos de final de la Champions, no tiene "malos números", al mismo tiempo advirtió que, aunque no son "el mismo grupo que hace muchos años", tienen una "oportunidad maravillosa para intentar" la remontada, porque "es una final" y saben lo que tienen que hacer, porque ya son "adultos".

"Es un partido de fútbol, pueden pasar muchas cosas. Tienes que enfocarte en intentar ganar primero el partido y después ver qué sucede. No tengo un plan específico, solo vamos a intentarlo", expresó el técnico catalán en la previa del partido de vuelta de este miércoles en el Etihad Stadium.

Guardiola reconoció que no son "el mismo grupo de hace muchos años", aunque destacó la "increíble experiencia" de sus jugadores, antes de afrontar "una oportunidad maravillosa de intentarlo", respecto a remontar el 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu.

Para este duelo, el conjunto 'cityzen' descansará este lunes y hará una pequeña activación antes del encuentro. "Estuvimos en Madrid, llegamos tarde, luego fuimos a Londres, llegamos ayer. Hoy no puedo hacer nada. En el fútbol de élite, el entrenamiento no mejora mucho, no tienes tiempo para entrenar. Ya lo he hecho un par de veces esta temporada, no es la primera vez", explicó.

El City tiene la misión de darle la vuelta a un 3-0 en contra, en un partido en el que el aspecto mental es muy importante. "Está relacionado. Si juegas bien, tu mentalidad será fuerte, y si no juegas bien, al contrario. No tengo muchas preocupaciones por las ocasiones que crearemos. Es más lo que vamos a defender, será una tarea ardua. El resultado no es perfecto, pero estamos aquí, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa", reiteró.

"Tenemos que ser sostenibles en nuestra aproximación, en cómo tenemos que hacerlo. Por supuesto, tenemos que tomar más riesgo en cuanto a intentarlo, pero incluso si el resultado no es bueno en la primera mitad, tenemos que seguir y seguir. Porque nunca sabes", agregó.

Y Guardiola insistió en que deben hacer "un partido perfecto en todos los sentidos". "Solo tenemos que intentar, intentar, no desistir. Sabemos que generar goles en pocos minutos ya lo hemos hecho esta temporada", recordó el técnico catalán. "Es una final, sabemos lo que tenemos que hacer, ya somos adultos", añadió.

"Lo importante es que no creas que es un fracaso. Tenemos que convencernos de la fuerza y el compromiso que pones en lo que dedicas tu vida. En el deporte puedes hacer cosas bien, el otro equipo puede ser mejor que tú, lo aceptas y solo intentas ser mejor. No tienes que sentir que es así. Tienes que amar tu deporte, respetar a tus fans, a tu gente. Ningún equipo gana siempre, no existe la perfección en el fútbol", reflexionó,.

Finalmente, Guardiola sacó pecho de su estadística ante el Real Madrid, al que se ha enfrentado como entrenador en 29 ocasiones, ganando en 14 de ellas, mientras que suma 9 derrotas. "Estoy muy satisfecho con las experiencias que he vivido... Los datos no son malos, no tengo malos números contra ellos...", advirtió.