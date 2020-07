Guardiola: "No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar contra el Real Madrid"

El técnico del City, tras la derrota (2-0) contra el Arsenal en semifinales de la FA Cup

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que necesitarán mejorar de cara a la resolución del cruce de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, después de caer (2-0) este sábado ante el Arsenal en semifinales de la FA Cup.

"Sabemos el nivel que hace falta en estas fases de competición. Quizá con esto lo entendemos. En la primera parte no estuvimos bien y sufrimos para jugar a nuestro nivel. No hace falta ser un genio para saber que tenemos que mejorar contra el Real Madrid", dijo tras la derrota en Wembley.

El preparador del equipo inglés valoró así el momento de su equipo de cara al choque en el Etihad Stadium, para el 7 de agosto, y a pesar de que tienen un 1-2 a favor de la ida. "Tenemos tiempo (para arreglar cosas antes del Real Madrid). Podemos hacerlo, cambiamos algo y lo hicimos. Mentalmente tenemos que ser más agresivos e ir más lejos", afirmó.

"No hicimos un buen partido. En semifinales, contra un equipo de este nivel, hace falta 90 minutos de una buena actuación. Son cosas que pasan, no jugamos bien, somos seres humanos y a veces no jugamos bien. La única pena es que no jugamos la primera parte como sí hicimos en la segunda. Cambiamos un poco, pero el rival jugó muy bien", añadió.