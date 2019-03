Guardiola: "Quiero jugar contra el Bayern en cuartos"

Publicado 13/03/2019 0:06:19 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, mostró su satisfacción por el pase a cuartos de la 'Champions League' y deseó medirse al Bayern Múnich en la próxima ronda, aunque los alemanes aún deben eliminar al Liverpool este miércoles.

El de Santpedor, preguntado si prefiere que Bayern o Liverpool progresen, dijo: "Quiero jugar contra el Bayern. Soy parte de este club. Me encanta Múnich, me encanta el Bayern. Tengo muchos amigos allí", reconoció abiertamente Guardiola.

Preguntado por el partido y la gran goleada de sus jugadores (7-0 y 10-2 en el global), el técnico 'citizen' alabó la fortaleza de sus jugadores en la segunda mitad. "Estuvimos increíblemente bien, jugamos rápido, tuvimos buena dinámica, transiciones, anotamos siete goles en total", resumió.

En relación a otros jugadores, Guardiola dijo que el partido de Sané -autor de un gol y tres asistencias- "no" le gustó hasta el primer gol. "Antes no, pero luego sí. No fue lo suficientemente agresivo en los primeros 20 minutos. Me gusta cuando corre, es agresivo y va al ataque", espetó.

Por último, y después de rebajar la euforia de la afición del City, Guardiola, destacó la figura del exmadridista Danilo. "Quiero alabarle porque fue increíble. Lo hemos puesto en el lateral izquierdo y él no se queja; lateral derecho, no se queja; como centrocampista en los minutos finales contra el Chelsea en la final de la Copa y no se queja; juega defensa central y no se queja...", finalizó.