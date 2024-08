Guardiola: "El regreso de Gündogan fue una sorpresa total e inesperada"

LONDRES, 23 Ago. (dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha reconocido que el regreso del centrocampista alemán Ilkay Gündogan al equipo inglés fue "una sorpresa total e inesperada", además de asegurar que "no" tuvieron "ninguna duda" de recuperarle en cuanto se produjo la oportunidad.

"Cuando los entrenadores dicen que durante el periodo de fichajes todo puede pasar, esta es la prueba. Fue una sorpresa total, inesperada, y sucedió. Lo conocemos bastante bien, yo personalmente, pero también el personal, los jugadores y todo el mundo", declaró en la rueda de prensa previa al partido de Premier League de este sábado ante el Ipswich.

Este mismo viernes, tanto el FC Barcelona como el club 'citizen' confirmaban el regreso del centrocampista de 33 años al Etihad Stadium solo un año después de marcharse a la Ciudad Condal. "Sabéis la calidad que tenía la temporada pasada en el Barcelona, jugaba a un gran nivel, con consistencia, jugando muchos minutos y produciendo mucho. No tuvimos ninguna duda cuando se abrió la posibilidad y estamos absolutamente encantados de que haya vuelto", confesó.

Así, recupera al capitán ganador del triplete de hace dos temporadas. "Lo importante es que quiere volver. Recibí el mensaje de Txiki -Begiristain, director de fútbol del club- de que Ilkay quería hablar conmigo, que quería llamarme. Me llamó y me preguntó cómo estaba la situación, si había una oportunidad de volver, si nos gustaría. Dijimos sí inmediatamente", desveló.

"Tengo la sensación de que no viene a retirarse ni a recordar los buenos recuerdos que tuvimos. Tendremos tiempo para tener buenos recuerdos en el futuro, pero ahora es el momento de seguir adelante y jugar lo mejor posible", advirtió el técnico catalán.

En otro orden de cosas, Guardiola habló del posible regreso de Raheem Sterling, tras haber caído en desgracia bajo la dirección de Enzo Maresca, nuevo entrenador del Chelsea y exayudante del City. "Es jugador del Chelsea. Me siento muy unido a él por el tiempo que vivimos juntos, y por supuesto, me siento unido a Enzo. Le deseo todo lo mejor", apuntó.

Por último, explicó que Savinho se siente "mejor", aunque no está "completamente a tope" tras sufrir una lesión en los isquiotibiales en la Eurocopa 2024, antes de hablar de Rodri Hernández. "Está mejorando. No está con el grupo. Quizá hoy pueda hacer un entrenamiento parcial. No creo que pueda ser titular, pero ya veremos", finalizó.