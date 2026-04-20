Gullit: "Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo"

El exfutbolista neerlandés Ruud Gullit en la gala de los Premios Laureus 2025. - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista neerlandés Ruud Gullit defendió este lunes que Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, "es uno de los mejores entrenadores del mundo" y "no se le da el crédito que merece", al mismo tiempo que mencionó a "Francia y Argentina" como principales candidatas al Mundial de fútbol de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

"Me gustarla decir que Simeone es uno de los mejores entrenadores en el mundo del fútbol, no se le da el crédito que se merece, lleva mucho tiempo haciendo lo que hace. Siempre sabe cómo motivar a sus jugadores", elogió el campeón de dos Copas de Europa con el AC Milan en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Cibeles con motivo de la Gala de los Premios Laureus en Madrid.

El neerlandés, embajador de la Academia, analizó también la final de la Copa del Rey Mapfre celebrada en La Cartuja y apuntó que quizá los rojiblancos merecieron más. "En la segunda parte de la final jugaron fenomenal, pero en el fútbol no siempre tienes lo que te mereces. Pueden legar a la final de la Champions y si lo consiguen será algo único para ellos", prosiguió.

Precisamente, sobre la Liga de Campeones, destacó que el Paris Saint-Germain "juega de fábula", porque "tiene a los mejores mediocentros y si quieres ganar debes tener mediocentros fuertes". "Ya se considera a Vitinha de los mejores jugadores del mundo, es un equipo llenísimo de talento, pero trabajan duro también, ese es uno de los secretos", analizó.

"No tengo una bola de cristal, pero para mí la final debería ser PSG-Bayern, es una pena que se crucen en semifinales, con un juego muy similar. El que gane de estos dos seguro será el ganador final" opinó el campeón de la Eurocopa de 1988 con Países Bajos.

Además, respecto a la ausencia de Italia en su tercer Mundial consecutivo, cree que "han olvidado su ADN, que se construye desde la defensa". "La última vez que ganaron fue con una defensa muy fuerte. No tienen jugadores para jugar un fútbol que no esté en su ADN. Espero que puedan volver al nivel que se merecen", deseó, después de mencionar a "Francia y Argentina" como favoritos al Mundial, aunque "Países Bajos está también cerquita".

Finalmente, Gullit abordó el cambio del fútbol respecto a su época. "Antes los jugadores eran más grandes, ahora son más pequeños. Y el fútbol es más rápido, pero tácticamente es lo mismo, nadie ha inventado nada nuevo. Siempre se juega con la misma táctica. Y correr no siempre está bien, cuanto menos corras, más contacto tienes con la pelota", zanjó.