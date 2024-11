Haaland: "Probablemente, Guardiola sea el mejor entrenador que haya existido jamás en la Tierra"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, afirmó este viernes que "probablemente" Pep Guardiola "sea el mejor entrenador que haya existido jamás en la tierra", al ser un técnico que "siempre busca la perfección" y al que le define su "ansia" por ganar y mejorar.

"(Renovación Guardiola) Era exactamente lo que esperaba. Es el mejor entrenador del mundo y creo que todos lo sabemos. Y probablemente sea el mejor que ha existido sobre la tierra", defendió el delantero en una entrevista a Sky Sports recogida por Europa Press.

Para el ariete, la diferencia la marcan "los pequeños detalles". "Siempre quiere poner la perfección. Por supuesto que la perfección no existe. Pero creo que también es el ansia, lo mucho que quiere desarrollar a los jugadores y lo mucho que quiere desarrollarme a mí, y por supuesto lo mucho que quiere ganar partidos de fútbol", dijo sobre el catalán, porque "al final se trata de ganar trofeos, es lo más importante".

"Esperaba un montón de cosas de él y ha estado cumpliendo cada segundo. Estoy muy contento y eso también se nota cuando juego", agregó sobre su relación con el técnico de Santpedor, que renovó este jueves dos temporadas con el Machester City.

Por ello, ensalzó el papel de Guardiola en este City. "Si nos fijamos en lo que ha estado haciendo por el club, no está nada mal, ¿verdad? Así que tiene toda mi confianza. Y si me dice algo, mejor que lo haga, porque al final él sabe lo que es mejor. Todo el mundo lo sabe. Así que estoy seguro de que ahora también encontrará soluciones. Estoy seguro de ello", aseveró.

"Hemos perdido cuatro seguidos. No es normal en un club como éste. Duele, está claro que duele. Y la motivación es mayor que nunca para ir el sábado a ganar el partido y volver a la racha. Hemos perdido cuatro partidos seguidos, pero ¿tan malo es? No es tan grave. No es como si hubiéramos descendido. Seguimos segundos, nos quedan muchos partidos", comentó sobre el momento del equipo.