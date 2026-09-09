Hansi Flick: "Esta es la actitud y la mentalidad que necesitamos"

Hansi Flick en el partido entre FC Barcelona y Feyenoord de la Liga de Campeones - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó la intensidad, la mentalidad y la implicación de sus jugadores después de golear al Feyenoord (5-1) en el estreno de la Liga de Campeones, y subrayó que el equipo está disfrutando de su fútbol y que todos están incluidos en la idea colectiva, aunque advirtió de que todavía queda "un largo, largo camino hasta el final" y consideró que Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro.

"Hay una enorme calidad, especialmente después del partido. Jugamos en Valencia, el siguiente entrenamiento fue uno de los mejores que he visto en mi vida. Esto es lo que necesitamos. Esta es la actitud, la mentalidad que necesitamos en cada entrenamiento y puedo verlo en este momento. Esto nos hace sentir orgullosos y felices. Esto es lo que necesitamos", explicó en rueda de prensa.

El técnico alemán se mostró especialmente satisfecho con la manera en que sus futbolistas están asimilando su propuesta y con el rendimiento ofrecido en este inicio de temporada. "Es fantástico. Soy entrenador del Barça y estoy muy feliz de estar aquí. Creo que en los primeros cinco partidos lo hemos hecho realmente bien, hemos marcado muchos goles, pero para mí lo más importante es que estamos jugando como un equipo, como una unidad", señaló.

"También controlamos el partido, somos dominantes y esto es fantástico de ver. Es el estilo con el que queremos jugar. Queremos que los jugadores disfruten de nuestro juego y creo que en este momento lo están disfrutando", añadió.

Flick también puso el foco en la intensidad como uno de los pilares de su equipo. "Esta es una gran situación porque esta intensidad que tenemos es la que necesitamos. Para nuestra filosofía, es lo más importante, la intensidad. También cómo presionamos y, por supuesto, como equipo. Y esto es lo más positivo que veo, que todos están incluidos", indicó.

"También en defensa y en ataque. Estamos bien conectados, tenemos distancias cortas. Cuando perdemos el balón, podemos presionar directamente", completó.

No quiso, sin embargo, lanzar las campanas al vuelo tras un estreno europeo tan contundente. "Creo que no estamos al principio de la temporada y sé, y vosotros también lo sabéis, que hay un largo, largo camino hasta el final. Creo que podemos hacerlo", apuntó, antes de remarcar que los títulos se decidirán más adelante y que "todos tienen hambre" y quieren mejorar.

Sobre Lamine Yamal, preguntado por si el joven extremo merece conquistar el Balón de Oro, Flick fue contundente: "Para mí, es un jugador extraordinario. Puedes verlo en cada partido. Es especial. Nadie tiene esto como él. Creo que se lo merece. Creo que se lo merece".

El alemán también quiso poner en valor el nivel del Feyenoord pese al resultado. "Creo que hoy fue más difícil porque el Feyenoord jugó un fútbol fantástico. Me gusta mucho lo que veo, lo que vi. Es muy bueno", afirmó, antes de recordar que "en la Champions, todos los equipos tienen calidad" y que "todos los equipos merecen jugar en la Champions".

Flick destacó asimismo el trabajo de su cuerpo técnico y la dificultad de gestionar una plantilla con tanta competencia. "Si tienes jugadores con esta calidad y muchos jugadores con esta calidad, todos quieren jugar. Así que tenemos que gestionarlo. Pero, como siempre digo, el foco es el equipo", explicó.

Por último, Flick volvió a reconocer su satisfacción por su experiencia en Barcelona y por la relación con la afición. "Creo que todo el mundo sabe que estoy disfrutando mucho siendo el entrenador del Barça. Creo que la relación que tenemos con los culés, pero también con toda la ciudad, es increíble. Para mí es una situación fantástica vivir esto, porque es otra mentalidad", comentó.