Hansi Flick : "El Clásico será un partidazo y tengo plena confianza"

Sobre los vídeos arbitrales de Real Madrid TV: "Nosotros no lo haremos, seguro"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, cree que el Clásico de este sábado en el Santiago Bernabéu será un "partidazo" al que sus jugadores llegan bien preparados, y es que tiene "plena confianza" en su equipo y más después de trabajar y pulir detalles con el triunfo por 4-1 contra el Bayern de Múnich todavía fresco en la memoria de todos.

"Para ser honesto, no pienso demasiado ahora en qué conlleva un Clásico, pienso en el equipo, todos los jugadores tienen muchas ganas de jugar este partido mañana, yo también lo espero con muchas ganas y será un muy buen partido, un partidazo", aseguró el técnico 'culer' en rueda de prensa.

Una cita que afronta con "plena confianza" en sus jugadores. "Tenemos nuestro sistema de juego, contra el Bayern ya dije que debíamos mejorar algunas cosas y se trata de esto, de adaptarse al siguiente partido. Jugamos contra un equipo que también tiene jugadores muy rápidos pero tengo plena confianza en mi equipo", añadió.

Flick quiere ver progresar a su equipo, sea tras derrota o tras victoria, como sucedió contra el Bayern el miércoles. "Lo hicimos muy bien contra el Bayern, que nos igualó en el 1:1 en presión pero supimos volver a nuestra intensidad. Es símbolo de juventud y coraje del equipo, debemos tener mas posesión y combinar bien, hacerlo bien con y sin balón y es lo que hemos entrenado", reconoció.

Saldrá al Bernabéu a tirar la presión alta y con líneas avanzadas. "Hay muchos entrenadores que estudian esto cuando lo aplicamos, pero es nuestra filosofía; hacer presión alta e ir a por el balón y a por el portador del balón. Tenemos que estar muy cerca, jugar compactos porque cando ha mucho espacios entre líneas no nos va bien", reconoció.

"Lo hicimos muy bien contra el Bayern, sobre todo tras el 1-1 y en la segunda mitad. No es fácil entrenarlo pero lo hacemos. Tenemos mucha calidad con y sin balón y es lo que queremos seguir viendo. Sabemos perfectamente qué hacer y cuando jugamos juntos es nuestra mayor fuerza", reiteró.

El técnico no quiso desvelar su once, ni siquiera si repetirá apuesta por Fermín López, clave ante el Bayern. "No he decidido quién juega ni si será titular o no. Fermín estuvo implicado en tres goles y en el último gol recuperó el balón con una gran presión, también participó en el primer gol y estuvo muy rápido en el pase a Raphinha. Estamos muy contentos de su vuelta tras la lesión y en el Bayern demostró un gran rendimiento, muy bueno", aceptó.

"Tenemos muy buen equipo, con grandes jugadores. Lamine lo está haciendo muy bien, también Pau Cubarsí, si ves cómo juega de central con 17 años... Necesitamos a todos los jugadores en óptimo rendimiento para mañana, es muy importante", comentó en este sentido sobre el buen momento de forma de varios de sus jugadores más jóvenes.

En cuanto a los elogios, los agradece pero no le afectan. "Cuando ganas, todo está bien y cuando pierdes, no está tan bien. Nos tenemos que concentrar en nuestro rendimiento, en nuestra idea de juego y pasión en el partido. Es un gran cambio, la conexión entre jugadores y afición en Montjuïc me encanta. Es algo fantástico y es por lo que jugamos y lo damos todo por ganar, también el Clásico. Si juegas a fútbol, quieres jugar un Clásico. En Alemania hay otros clásicos pero el verdadero Clásico es un Madrid-Barça. Tenemos que gozarlo y trabajar duro", se sinceró.

DESCARTA HACER VÍDEOS ARBITRALES

Al serle comentado que el Real Madrid ha vuelto a hacer, en su canal Real Madrid TV, un vídeo para mostrar los errores del colegiado del Clásico (Sánchez Martínez) en contra de los blancos, Hansi Flick fue claro: "Nosotros no lo haremos, seguro".

"Los árbitros tienen un trabajo difícil, mi trabajo es preparar bien a los jugadores. He tenido buenas experiencias con los árbitros aquí, sin problemas. A mis jugadores les digo que se concentren en su trabajo y no en el de los árbitros porque no podemos cambiar nada. Si se pita algo no claro, se podrá comprobar. Pero hay que guardar la energía para nuestro juego, no en el árbitro", manifestó.

Y la anécdota de la rueda de prensa fue por ahí mismo. "No, no sabía que en el Bernabéu pasan cosas", comentó tras escuchar a un periodista asegurar que en el feudo blanco pasan cosas "que no se podrían imaginar", en alusión a los arbitrajes. "¿Por los árbitros? No, ya lo he explicado que no me fijo. Pero sí jugué en el Bernabéu como jugador con el Bayern, hace muchos años", dejó ir el técnico, que como entrenador no ha acudido nunca al Santiago Bernabéu.