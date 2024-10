Hansi Flick: "Lewandowski es el mejor en el área, está al 100%"

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, valoró con satisfacción la buena marcha de su equipo después del 0-3 de este domingo ante el Deportivo Alavés, donde Robert Lewandowski demostró que "es el mejor en el área", aunque se mostró consciente de que en el fútbol todo puede "cambiar muy rápido".

"Es muy bueno irnos al parón con una victoria, era nuestro objetivo. Marcamos tres goles y no nos marcaron. En la segunda parte, era un partido duro, pero lo hicimos bien. Lo merecimos", afirmó en rueda de prensa después de afianzar el liderato.

El técnico alemán fue preguntado por un Lewandowski que firmó los tres goles del partido en el primer tiempo. "Tiene que ver con el equipo, todo el mundo le apoya y sabe lo que tiene que hacer en el área, es el mejor para mí. Estoy contento y se ve que está al 100%", apuntó, destacando también a un Raphinha que "puede mejorar aún", aunque "es increíble lo que hace".

"Estamos trabajando en ello. Cada entrenamiento, las posiciones son importantes, lo están haciendo muy bien, la dinámica de estos jugadores es increíble y nos están ayudando mucho. Muchos goles", añadió sobre el tridente de ambos con Lamine Yamal.

Por otro lado, Flick no quiso comparar su Barça con su Bayern. "No me gusta comparar. Son equipos distintos, situaciones distintas. Este equipo es distinto. Estamos contentos, por el momento va todo bien pero en el fútbol todo puede cambiar muy rápido. Cada partido es el más importante, vamos paso a paso. Estamos centrados. La atmósfera en el vestuario es muy buena", dijo.

"Es importante mirar al siguiente partido y ser positivo. Analizamos el partido, si lo hacemos bien o mal, les mostramos a los jugadores lo que podemos hacer mejor. No me importa lo que pasó en el pasado, quiero saber que estamos preparados para el siguiente", añadió.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por las continuas lesiones de futbolistas. "Todo lo mejor para Carvajal. Lo estaba haciendo bien, le deseamos lo mejor. También para Ferran, aún no sabemos lo que tiene. No es agradable, porque en ataque no tenemos tantas opciones", terminó.