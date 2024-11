Hansi Flick: "Pensar siempre en positivo es nuestra manera de abordar el juego"

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against UD Las Palmas at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 29, 2024 in Sant Joa

Hansi Flick, head coach of FC Barcelona attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, La Liga EA Sports, football match against UD Las Palmas at Ciudad Esportiva Joan Gamper on November 29, 2024 in Sant Joa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado este sábado que "pensar siempre en positivo" es la "manera" de "abordar el juego" tanto suya como de sus pupilos, pese a la derrota culé por 1-2 frente a la UD Las Palmas durante la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

"Hemos tenido una posesión del 70%, 27 disparos a portería, pocos córneres para ellos, siete nosotros... El problema es que eso no ha tenido consecuencias porque no hemos marcado. La defensa tampoco tiene que ver con los últimos cuatro jugadores, la defensa es lo que haga el equipo, la unidad. Como lo hemos hecho desde el principio de temporada, así es como tiene que ser", comentó Flick en rueda de prensa.

"Cuando todo el mundo sabe qué hacer, cómo defender y no dejamos espacios al contrincante, eso rompe su juego. Cuando miras el resultado, pues 1-2, es así y debemos aceptarlo. Es una gran decepción lo que ha pasado hoy", dijo el técnico alemán desde el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Aun así, se mostró optimista para las siguientes fechas. "Noviembre ha terminado y tenemos que volver a empezar en diciembre. Pensar siempre en positivo es nuestra manera de abordar el juego. El equipo tiene calidad. A ver, no se puede decir que no lo hayan intentado. Han intentado durante 90 minutos obtener un mejor resultado, pero hoy no ha sido posible por el motivo que he comentado", reiteró el germano.

"Cuando los contrincantes se enfrentan al Barça, que somos el líder, ponen mucho empeño y quieren hacernos daño. Eso hay que aceptarlo y desde luego habrá que poner otra actitud al respecto", avisó antes de restar importancia a la sobrecarga de compromisos en el calendario.

"Es duro, no resulta fácil para los jugadores disputar tantos partidos. Pero somos profesionales. Ellos son jóvenes y se recuperan bien rápidamente. Y hoy he introducido más cambios por ello, ¿no? Para dejar más margen a la recuperación. Pero bueno, esto es así y el próximo partido contra el Mallorca tendremos que jugar mejor que hoy, eso seguro", aseveró el entrenador culé desde Montjuïc.

"Yo creo en los jugadores. Tengo un excelente equipo, tengo un buen equipo. Pero las cosas son como son, hay partidos como los de hoy. Cuando llegué, siempre dije que no iba a poner excusas ni a culpar a otros. Eso es lo que hago. Es verdad que hay jugadores lesionados, o que están regresando de lesión y no están al máximo nivel. Esto hay que aceptarlo y hay que seguir avanzando como equipo", apostilló.

"Cuando juegas como equipo, cuando todo el mundo defiende bien, cuando todo el mundo ataca bien también, pues entonces generas buenas conexiones tanto en la defensa como con los delanteros. Ahí podemos jugar y ganar a cualquier equipo. Si no lo hacemos así, si algunos jugadores están desconectados, pues mal, y de eso habrá que hablar", advirtió.

"Insisto, esto tiene que ver con el equipo. No es una cuestión de un jugador u otro, es una cuestión de equipo. No es una cuestión de un jugador, dos jugadores o tres porque tres jugadores solos no ganan, como sí hemos hecho en el pasado más reciente, en las últimas semanas y meses. Siempre es una cuestión de equipo y eso es lo que tenemos que entender. Y lo reitero, necesitamos buena conexión entre la defensa y los delanteros, y hoy esto ha faltado", lamentó el entrenador blaugrana.

"Hemos creado oportunidades, pero no hemos obtenido los resultados que serían esperables. No ha pasado lo que yo veo en los entrenamientos y en otros partidos. Y ese es el principal problema que hemos tenido. Claro, cuando generas oportunidades y no marcas, es un problema. Cuando marcamos un gol, dos goles... pues eso también de alguna manera mina al contrincante. Pero bueno, ellos también han tenido opciones hoy de obtener un buen resultado y lo que tenemos que hacer es avanzar e intentar aprovechar al máximo las oportunidades para marcar", apuntó.

Además, recordó errores de semanas atrás en el entorno del Barça: "En San Sebastián ya sabemos lo que pasó. Marcamos el primer gol, bien, pero fuera de juego; y hasta el día de hoy, la verdad es que no sé cómo decirlo, nadie me ha podido explicar de dónde sale este fuera de juego. Pero bueno, es así, es el pasado, y el pasado no se puede cambiar".

"Contra el Celta íbamos ganando 2-0, después vino la tarjeta roja; sufrimos, sí, cometimos muchos errores y después nos marcaron dos goles. Bueno, este partido lo tendríamos que haber ganado, habríamos podido ganar, pero el resultado no ha sido el esperado. Cada partido es diferente, cada partido es absolutamente diferente. Como he dicho antes, cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos como equipo, entonces podemos ganar a cualquier otro equipo", incidió el técnico alemán.

De igual modo, habló sobre la ausencia del mediapunta Dani Olmo. "La calidad de Dani aporta muchísima calidad a los partidos. Sí que tiene algún que otro problemilla, y no queríamos correr riesgo hoy porque le necesitamos para los próximos partidos. Para hoy la cosa no estaba clara, con lo cual he decidido que no jugase. Vamos, espero que sí que pueda jugar el martes", vaticinó Flick al respecto.

"Nuestro trabajo es este. Creer en los jugadores, darles confianza y también hablar con ellos, obviamente. Analizar lo que está pasando, cómo rendimos en cada equipo y, cuando vemos algo en lo que hay que fijarnos, fijarnos ahí. Es así como se hace. Los partidos también nos enseñan lo que hay que entrenar. No es fácil, porque mañana es día de recuperación y el lunes es día previo al partido", reflexionó el técnico teutón.

"No nos da tanto tiempo a entrenar con este calendario. Entonces, bueno, es en la sala de reuniones donde nos da tiempo a hablar con los jugadores y trasladarles el mensaje de lo que hay que hacer mejor. Es así como se sale de las crisis", opinó, para luego resumir su derrota contra los grancanarios. "El segundo gol nos ha matado", aseguró.

"Como he dicho antes, lo hemos intentado durante los 98 minutos que ha durado el partido de hoy, pero no ha salido bien. No hemos aprovechado las oportunidades de gol. Creo que lo pudimos ver también contra el Brest, ahí jugamos bien. Ya sé que es otra competición. Pero jugamos bien tanto en ataque como en defensa, la posesión que tuvimos... En fin, estuvimos donde teníamos que estar", elogió.

En este sentido, admitió que "igual habrá que cambiar un par de cosas". "Yo, al fijarme también en los goles en Las Palmas y cómo han jugado, pues quizás sí que haya habido algunos errores. Pero el problema no ha sido únicamente la última línea de defensa, sino que los problemas, los errores, han empezado ya también delante", concluyó.