Hansi Flick: "Queremos acabar en la segunda posición"

Sobre el debate en la portería: "He decidido decantarme por Szczesny"

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este martes en la rueda de prensa previa al partido contra la Atalanta de la octava y última jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones que quieren acabar en la segunda posición de esta Fase Liga y además confirmó que para el duelo de este miércoles el portero titular será el polaco Szczesny en detrimento de Iñaki Peña, en una de las decisiones que le ha sido "más difícil" de tomar desde que es técnico blaugrana.

"La 'Champions League' es la competición más difícil de ganar. Hay muchos equipos muy buenos que están jugando a muy buen nivel y por lo tanto, mañana tenemos que ganar este partido porque queremos terminar la 'Champions' en la mejor posición posible", declaró Flick ante los medios.

A diferencia de anteriores ruedas de prensa, el entrenador alemán desveló quien será el guardameta elegido para defender mañana la portería blaugrana. "He decidido yo, junto con mi equipo y mi 'staff', decantarme por 'Tek'", aseguró el técnico, que confirmó la titularidad del portero polaco, aunque declaró que "ambos son muy buenos" refiriéndose también a Iñaki Peña. "Yo siempre busco lo mejor para el equipo y así es como actuamos", finalizó.

"Cuando digo algo bueno sobre 'Tek', esto significa que Iñaki quizá es un poco más débil, pero no, esto no funciona así, no me gusta. Mi trabajo es tomar la decisión para cubrir esta posición y para mí 'Tek' es un jugador increíble, excelente, pero también tiene una muy buena personalidad", declaró Flick sobre el debate que se ha generado en torno a la portería.

El técnico alemán se deshizo en elogios hacia la Atalanta y su entrenador, Gian Piero Gasperini. "Tengo el máximo respeto hacia el entrenador de la Atalanta y cómo está haciendo su trabajo en este equipo. Es increíble todas las ideas que plasma en el equipo. Lo que hicieron en estos últimos años es increíble. Me encanta el estilo en el que hace jugar a su equipo, es único en Europa", afirmó.

"Siempre es difícil jugar contra equipos italianos porque defienden muy bien. La Atalanta no es una excepción, es difícil jugar contra ellos porque te ponen en un estado de presión, tienen mucho el balón y las transiciones son muy rápidas. Siempre juegan con mucho contacto y tenemos que estar listos para enfrentarnos a ellos", subrayó el entrenador blaugrana.

Sobre la situación de Frenkie de Jong y el hecho de que aún no haya renovado su contrato, el alemán aseguró que está muy contento con él. "Se puede ver en los últimos partidos en los que ha jugado que lo ha hecho muy bien y eso es lo que espero de él. Que tenga un buen rendimiento, que en su posición esté bien, ya sea de 6 o de 8. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien", elogió.

"Yo siempre digo que estoy muy contento con este equipo. Estoy muy contento con los jugadores, con el ambiente, con la calidad de la plantilla. Creo que podemos tener mucho éxito", finalizó un Flick confiado en su equipo de cara a lograr más títulos en lo que resta de temporada.

Respecto a las obras del nuevo Spotify Camp Nou y la posibilidad de jugar las rondas finales de la Liga de Campeones y el Clásico liguero frente al Real Madrid, el técnico alemán se mostró "conforme con lo que hay". "Cuando estemos listos para cambiarnos de estadio, me avisarán, me informarán y así lo haremos. La situación es la que es", afirmó el técnico blaugrana.