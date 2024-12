Hansi Flick: "Quizá el parón llega en el momento justo"

"Ha sido increíble cómo hemos jugado, no estoy preocupado"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó la decepción del equipo por la derrota (1-2) ante el Atlético de Madrid en la última jugada, pero aseguró que no está preocupado después del nivel y la manera de jugar de su equipo este sábado en Montjuïc, a pesar de perder el liderato sumando muy poco en los últimos partidos.

"Jugamos un partidazo brillante, sobre todo en la primera parte, tuvimos oportunidades. Estoy muy orgulloso, es el estilo que quiero ver. Estoy triste con el resultado, muestra que el Atlético es un equipo con experiencia, estaban esperando esto. Creo que nuestro estilo fue fantástico", dijo en rueda de prensa.

"Estoy triste por no ganar pero estoy contento por Pedri, con Gavi, la pasión que mete en el partido, y esto el próximo año lo trabajaremos. Llegamos tristes a este parón, pero volveremos con fuerza. La plantilla puede marcar más goles", añadió.

El técnico azulgrana apuntó que la manera de jugar ante el Atlético le hace confiar en un buen segundo tramo de temporada, aunque confesó que quizá el parón por Navidad "llega en el momento justo". "El partido contra el Atlético fue un partidazo. Contra Las Palmas y Leganés perdimos seis puntos, pero hoy ha sido increíble cómo hemos jugado, ellos defendieron muy bien", afirmó.

"Tuvimos oportunidades, tuvimos dos o tres fallos y ellos lo aprovecharon. Quizá este parón llega en el momento justo. Aprecio cómo hemos jugado, pero tenemos que jugar de forma más inteligente y aprender de estas cosas. Todo el mundo pudo ver la calidad. Perder nueve puntos en casa no es normal y hay que trabajarlo", añadió.

Además, Flick elogió el gran partido de un Pedri que "es muy bonito de ver jugar" y aceptó la mala racha con optimismo. "Jugamos al fútbol para ganar. Hay que concentrarnos en los próximos partidos en casa, hay que ganar cada partido. Hoy se vio cómo sabemos jugar y es el aspecto positivo. Estamos muy decepcionados por la derrota, pero la vida continúa. Celebraremos la Navidad y el día 29 volveremos a entrenar y nos concentraremos en lo que podemos hacer", comentó.

"Perdimos muchos puntos y no somos líderes, pero no estoy preocupado, el equipo está funcionando, sabe jugar y lo demostró hoy. Los dos últimos partidos han sido horribles porque no he podido estar con el equipo. No estoy preocupado, mi equipo saber jugar muy bien. Puedo prometer que lucharemos por cada punto y para ganar cada partido. Estar en este club es especial y los jugadores están preparados para estar aquí", zanjó.