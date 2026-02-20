Huijsen sufre una lesión muscular en el gemelo y no estará en El Sadar

Dean Huijsen, Real Madrid
Dean Huijsen, Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 18:56
MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen tiene una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha, diagnosticada este viernes, por lo que no estará en el duelo contra Osasuna este sábado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dean Huijsen por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el gemelo de su pierna derecha. Pendiente de evolución", anunció el conjunto blanco.

De esta forma, el internacional español será baja seguro para el duelo contra Osasuna en el El Sadar, como Éder Milita y Jude Bellingham y, seguramente, Rodrygo Goes, de la jornada 25 de LaLiga EA Sports. El próximo partido del Madrid será el miércoles contra el Benfica, en la vuelta del 'playoff' de la Champions.

