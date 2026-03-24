Iberia aumenta un 35 por ciento su operativa entre Madrid y Sevilla por la final de la Copa del Rey de fútbol. - IBERIA

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Iberia aumentará un 35 por ciento su operativa y dispondrá de 760 plazas adicionales para que los aficionados puedan viajar a Sevilla con motivo de la final de la Copa del Rey de fútbol entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que se disputará el 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, según informa la aerolínea en un comunicado.

Las aerolíneas del Grupo Iberia han programado dicho incremento del 35 por ciento en su oferta regular entre Madrid y Sevilla durante esas fechas de abril, con el objetivo de responder a la alta demanda prevista.

De esta forma, Iberia e Iberia Express ofrecerán un total de 760 plazas adicionales, que se sumarán a su programa habitual gracias a cuatro vuelos extra especialmente programados por la final de Copa. Para la ida, se incorporarán dos frecuencias adicionales, la primera el 17 de abril, con salida a las 16:50 horas, y la segunda el mismo día del partido, el 18 de abril, a las 06:35 horas.

Tras la final, los aficionados dispondrán de otros dos vuelos extraordinarios el 19 de abril, operados a las 04:05 horas y a las 08:15 horas, facilitando así el regreso a Madrid a primera hora de la mañana.

"Con este refuerzo, el Grupo Iberia reafirma su compromiso de acompañar a los seguidores en los grandes eventos deportivos y ofrecerles las mejores opciones de viaje", concluye la nota de la aerolínea.