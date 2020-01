Ibiza, Salamanca y Logroño sueñan con una campanada de Champions

Publicado 21/01/2020 20:10:11 CET

La Copa del Rey vivirá este miércoles el estreno de los equipos de Liga de Campeones que han estado exentos en las dos primeras eliminatorias, con la ilusión repartida en Ibiza, Salamanca y Logroño, las ciudades que sueñan con dar la campanada frente a Barcelona, Real Madrid y Valencia, respectivamente.

El estadio de Can Misses, donde juega como local la Unión Deportiva Ibiza sobre césped artificial, ampliará su aforo habitual en casi 2.000 asientos para acoger el segundo encuentro de la 'era Setién', que se abrió con una ajustada victoria sobre el Granada. Una eliminación en la isla balear sería fatal para el nuevo proyecto azulgrana bajo el mando del técnico cántabro.

Fundado en 2015, el Ibiza ocupa la tercera posición en el Grupo I de la división de bronce y actualmente está ligado a nombres muy conocidos del fútbol español como su propietario Amadeo Salvo, expresidente del Valencia, o su entrenador Pablo Alfaro, capitán del Sevilla durante varias temporadas y que llegó a vestir la camiseta del Barça.

El equipo azulgrana acudirá a la cita sin su principal estrella, un Leo Messi que se quedará en Barcelona junto al central Gerard Piqué y al centrocampista Sergio Busquets, que arrastra sanción de la temporada pasada. Así, se unen a las ausencias de los lesionados Luis Suárez y Dembélé.

Otro club muy 'joven' es el Unionistas de Salamanca, fundado en 2013 por aficionados de la extinta Unión Deportiva Salamanca. El equipo charro está sufriendo esta temporada en el Grupo II de Segunda B, donde ocupa la decimosexta posición y pelea por la salvación, pero viene de eliminar al Deportivo de La Coruña en penaltis y vivirá un día histórico ante el Real Madrid, al que recibirá en Las Pistas, estadio con capacidad para 4.000 personas.

Zidane ha avisado a sus jugadores de que deben estar "deportivamente preparados para cualquier cosa" en el estadio salmantino, donde no estarán por descanso jugadores importantes como Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos y Rodrygo Goes. De esta forma, se espera una buena oportunidad para jugadores que no suelen tener muchos minutos, pero dentro de una lista sin confianzas donde no aparecen jugadores del filial.

LAS GAUNAS, OBSTÁCULO PARA EL VALENCIA

Tampoco es larga la historia de la Unión Deportiva Logroñés, fundado en 2009 tras la desaparición del histórico Club Deportivo Logroñés. El equipo riojano, que viene de eliminar al Cádiz en penaltis, está completando una gran temporada y lidera el Grupo II soñando con su primer ascenso a Segunda.

El Logroñés ya se enfrentó en la temporada 2010-11 con el Valencia, cuando se impuso por un global de 7-1 en aquella eliminatoria a doble partido. El equipo ché, que estrenará en su camiseta el nuevo distintivo creado por la RFEF para distinguir al vigente campeón, llega con ganas de resarcirse tras la goleada encajada en Mallorca (4-1). Albert Celades tan solo ha dejado fuera por decisión técnica a Gabriel Paulista y Denis Cheryshev.

La otra eliminatoria más 'desigualada' de este miércoles se disputará en Estadi Municipal de Badalona entre el equipo local y el Granada. El Badalona es decimoséptimo en el Grupo III y su principal lucha es por evitar el descenso a Tercera, pero ya sorprendió al Getafe (2-0) y ahora se ilusiona con otra víctima de Primera.

SAN SEBASTIÁN PRUEBA AL 'NUEVO' ESPANYOL

El único duelo entre equipos de Primera se vivirá en el Real Arena, donde la Real Sociedad recibirá al Espanyol, dos equipos que atraviesan momentos opuestos. El equipo vasco llega con dudas tras encadenar dos derrotas ligueras, mientras que los 'pericos' han resurgido con la llegada al banquillo de Abelardo Fernández y también desean trasladar su mejoría a la Copa, donde podría debutar Leandro Cabrera pero no estará Raúl de Tomás.

Además, también destaca la vuelta del Athletic Club al Martínez Valero de Elche, donde eliminó en la primera ronda de esta edición de la Copa al Intercity CF. Ambos equipos reeditarán la final de la Copa del Generalísimo de 1969, en la que ganó (1-0) el equipo bilbaíno. Con motivo del 50 aniversario de esta efeméride, el club blanquiverde había solicitado al vasco ser su rival en el Trofeo Festa d'Elx, pero éste se aplazó a 2020 debido a que se replantó el césped del campo.

Por último, la jornada se completa con dos duelos entre equipos de Primera y Segunda. Los escenarios serán Montilivi, donde el Girona recibirá al Villarreal, y el Heliodoro Rodríguez López, donde el Tenerife retará al Real Valladolid.

--PROGRAMA DEL MIÉRCOLES EN LA COPA DEL REY.

Ibiza - FC Barcelona 19.00.

Elche - Athletic Club 19.00.

Unionistas - Real Madrid 21.00.

Logroñés - Valencia 21.00.

Real Sociedad - RCD Espanyol 21.00.

Tenerife - Real Valladolid 21.00.

Badalona - Granada 21.00.

Girona - Villarreal 21.00.