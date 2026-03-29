Igor Tudor deja el Tottenham tras solo mes y medio en el banquillo

Igor Tudor - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El croata Igor Tudor ha dejado su cargo de entrenador del Tottenham Hotspur tras solo mes y medio y siete partidos en el banquillo, ha comunicado este domingo el club inglés que ha acordado "de mutuo acuerdo" la salida "con efecto inmediato" del preparador balcánico.

Tudor pone así fin a su primera experiencia en la Premier League después de acudir al rescate de los 'Spurs' tras la destitución de Thomas Frank el pasado 11 de febrero. Sin embargo, en sus siete encuentros en el cargo ha sufrido cinco derrotas, un empate y una intrascendente victoria, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (3-2) -tras el 5-2 de la ida-.

En la liga inglesa, cayó con el Arsenal (1-4), el Fulham (2-1), el Crystal Palace (1-3) y el Nottingham Forest (0-3) y empató con el Liverpool (1-1), unos resultados que le dejan con 30 puntos marcando la zona de salvación con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

Tras la última derrota del equipo ante el Forest, el técnico de 47 años se enteró de que su padre, Mario, había fallecido. La salida de Tudor deja al cuadro londinense sin entrenador de cara a las últimas siete jornadas de la temporada.

El club desveló que también dejan el equipo el entrenador de porteros, Tomislav Rogic, y el preparador físico, Riccardo Ragnacci. "Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal", apuntó el Tottenham.