Iker Losada refuerza la delantera del Levante

Imagen de archivo de Iker Losada en un partido de pretemporada con el Real Betis. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Iker Losada se convirtió este jueves en nuevo jugador del Levante UD, después de que el equipo dirigido por Julián Calero alcanzara un acuerdo con el Real Betis para una cesión por una temporada, según un comunicado.

"El Levante UD y el Real Betis Balompié han pactado la cesión de Iker Losada hasta final de temporada", anunció el club granota en un comunicado. El delantero, de 24 años, se formó en la cantera del RC Celta desde benjamines y fue progresando por las diferentes categorías hasta que, en la temporada 2019-2020, debutó con el primer equipo, anotando un gol ante el Real Madrid.

Posteriormente, en la temporada 2023-2024, Losada recaló en el Racing Club de Ferrol y, un año más tarde, fichó por el Betis. En el mes de enero del presente año, regresó al Celta en calidad de cedido, disputando 12 partidos y marcando un gol.

El gallego ha jugado un total de 15 partidos a las órdenes de Manuel Pellegrini, en los que repartió una asistencia. El conjunto bético le deseó "la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera".