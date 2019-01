Imanol Alguacil: "Es importante interpretar los momentos en el Bernabéu"

Publicado 04/01/2019 14:49:30 CET

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentan este domingo (18.30 horas) al Real Madrid, será "importante interpretar los momentos" para saber cuándo aprovechar sus opciones, y se ha mostrado convencido de que sus jugadores "no han hecho la cama" a Asier Garitano, destituido la semana pasada como técnico 'txuri-urdin'.

"Creo que no hay en estos momentos un rival que sea capaz de presionar alto, arriba, los 90 minutos en el Bernabéu. Si te metes atrás tienes muchas probabilidades de que en alguna, con la calidad que tienen, te hagan algún gol. Es importante interpretar los momentos, tiene que haber momentos para todos, y es ahí donde se hace un gran equipo. El que mejor sabe interpretar esos momentos tiene mucho ganado. Seguramente vamos a tener situaciones a lo largo de los 90 minutos", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que son conscientes del "potencial" del conjunto de Santiago Solari. "Es verdad que quizás no está en su mejor momento, pero todos sabemos de la calidad de sus jugadores. Me estoy enfocando muchísimo más en el trabajo que estamos haciendo nosotros, en lo que le puedo dar yo al equipo y en dónde podemos mejorar y dónde les podemos hacer daño. Son un gran equipo", indicó.

Así, el preparador donostiarra incidió en el hecho de que lo importante en el coliseo blanco es "cambiar la dinámica" después de cuatro derrotas. "Sabemos que no va a ser un campo fácil, el primer partido contra el Real Madrid, pero es un partido más, son tres puntos más y vamos con esa intención. Son tres puntos y vamos a por ellos. Está claro que sería importante, no sólo en este primer partido, poder dar una buena imagen, ser competitivos y sacar puntos", manifestó.

Además, sacó la cara por sus futbolistas y les eximió de la responsabilidad del despido de Asier Garitano. "Lo tengo claro, aunque no lo he vivido. Estoy convencido de que estos jugadores no han hecho la cama a nadie, por lo que les conozco y por lo he visto, tanto el año pasado como ahora", afirmó de manera rotunda.

Por ello, considera que la decisión es "parte del juego". "Hay veces que los resultados no llegan, y todo el trabajo que se hace no tiene recompensa. Con Asier se ha hecho un trabajo muy bueno en algunas facetas y los resultados son los que han empujado a que a día de hoy esté yo y no esté Asier. Hay que valorar que con Asier se han hecho muchas cosas buenas y eran los propios jugadores los que estaban con él. Es parte del juego y lo entiendo así, a mí en un futuro también me puede pasar. Hay una manera de trabajar, de ser, de decidir, y en base a eso están los resultados. Achacar eso a los jugadores no lo comparto", apuntó.

Por último, Alguacil mostró su deseo de poder recuperar la mejor forma de sus hombres. "Todos tenemos claro que esos jugadores no han aparecido o no han tenido la fortuna que quisiéramos. El secreto va a estar en acertar con la manera de trabajar y con el día a día, para que todos estos jugadores que no han dado su mejor versión lo puedan hacer. Entiendo que tengo una muy buena plantilla y lo que tengo que hacer es sacar rendimiento de todos", finalizó.