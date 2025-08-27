Iñaki Peña renueva con el Barcelona hasta 2029 y se va cedido al Elche

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero español Iñaki Peña se ha convertido este miércoles en nuevo jugador del Elche, equipo al que llega en calidad de cedido por una temporada procedente del FC Barcelona, con el que ha firmado una extensión de su contrato hasta junio 2029, según confirmó el club azulgrana.

Iñaki Peña, que la pasada temporada disputó 23 partidos como titular con el FC Barcelona entre todas las competiciones, se marcha al equipo ilicitano, descongestionando la portería azulgrana que cuenta en la actualidad con Joan García, Wojciech Szczesny y Marc André Ter Stegen. Así, el canterano culé luchará por la titularidad en el Elche con el argentino Matías Dituro.

Se trata de la segunda cesión de Iñaki Peña, ya que también salió del club catalán con la misma fórmula rumbo al Galatasaray turco en la temporada 2021-22, donde se estrenó en competición europea. Tras esto, y con las salidas Arnau Tenas y Neto Murara, regresó al FC Barcelona para defender la portería 'culer' en las últimas tres temporadas, en las que ha acumulado 45 partidos.

Además, Iñaki Peña ha sido internacional en categorías inferiores con la Selección Española, defendiendo la camiseta nacional en citas como el Europeo Sub-19 y Sub-21.