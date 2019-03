Publicado 06/03/2019 18:21:26 CET

Un incómodo viaje en un complicado momento para el Villarreal

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal tendrá que aparcar por un día su delicado momento en LaLiga Santander y centrarse en su visita en la ida de los octavos de final de la Liga Europa al Zenit San Petersburgo (18.55 horas), rival que espera sacar partido de la difícil situación de los castllonenses, con la mirada centrada en otro lado.

Europa se vuelve a cruzar en el camino de un 'Submarino' que continúa nadando a contracorriente en busca de salir de la zona de descenso a LaLiga 1/2/3 después de encajar dos derrotas seguidas, la última dolorosa en casa ante el Alavés (1-2), y que tiene que cambiar el 'chip' para intentar seguir vivo en una competición que, de momento, en su primer cruce no le lastró.

El equipo castellonense se deshizo con algunos apuros del Sporting de Portugal en los dieciseisavos y ahora espera repetir prestaciones ante otro conjunto con nombre a nivel europeo, campeón de la Copa de la UEFA en 2008, temporada en la que precisamente eliminó al 'Submarino Amarillo' en dieciseisavos al imponerse 1-0 en su estadio y perder 2-1 en El Madrigal.

Además, el Villarreal también tiene otro escollo en forma del largo viaje a Rusia, para lo que el club ha puesto a disposición de la plantilla un avión con todo tipo de comodidades, sobre todo para la vuelta, y adelantó al martes el viaje de ida. En la cabeza de todos está el importante derbi del domingo en el Ciutat de València ante el Levante, un choque que seguramente podría marcar el once de Calleja en el césped del Gazprom Arena.

El madrileño se ha llevado a todos sus futbolistas, a excepción de los lesionados Javi Fuego, Javi Trigueros Daniele Bonera y Bruno Soriano, y a los canteranos Morlanes, Quintillà y Ramón Bueno. El exjugador tendrá que decidir también si opta de nuevo por la defensa de cuatro ante la actual falta de centrales o por tres para protegerse del peligroso ataque local.

Álvaro, que no podrá jugar ante el Levante, será uno de los fijos en la zaga, y jugadores como Jaume Costa y Santiago Cáseres, que no pudieron jugar la vuelta ante el Sporting por sanción, Pablo Fornals o Gerard Moreno también se perfilan de la partida para formar un once lo más competitivo posible ante un Zenit poderoso habitualmente en casa, pero con menos ritmo.

El equipo ruso afrontará su cuarto partido competitivo desde que su liga parase a principios de diciembre y a la que volvió a la acción el pasado sábado batiendo por la mínima a domicilio al Ural para afianzar su liderato. Antes de ese partido, sus otros dos partidos oficiales fueron con el Fenerbahce en los dieciseisavos de final de la competición europea, con derrota en la ida en Turquía (1-0) y victoria 3-1 en su estadio.

Es en su feudo donde reside su mayor fortaleza. De hecho, en la tercera previa del verano, fue capaz de levantar un 4-0 ante el Dinamo Minsk con un descomunal 8-1, y en su campaña europea lo ha ganado todo, mientras que en la doméstica sólo ha perdido con el Rubin Kazan. Su estadística en la Liga Europa como local es una amenaza con 21 victorias y dos empates en sus 23 partidos disputados en la competición.

En una plantilla donde destacan veteranos curtidos en 'mil batallas' como el defensa serbio Branislav Ivanovic o el centrocampista italiano Claudio Marchisio, la atención recae ahora en el joven delantero iraní Azmoun, fichaje invernal y que está mostrando todas sus cualidades formado una peligrosa pareja con otro buen goleador como Dzyuba.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ZENIT SAN PETERSBURGO: Lunev; Smolnikov, Ivanovic, Rakitskyy, Anyukov; Ozdoev, Barrios, Hernani; Driussi, Dzyuba y Azmoun.

VILLARREAL: Andrés Fernández; Mario Gaspar, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Cáseres, Iborra, Morlanes, Fornals; Gerard y Chukwueze.

--ÁRBITRO: Gianluca Rocchi (ITA).

--ESTADIO: Gazprom Arena.

--HORA: 18.55/Movistar Liga Campeones.