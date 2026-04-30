El inglés Ashley Young anuncia su retirada con 40 años

Archivo - Ashley Young, en un partido con el Everton. - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional inglés Ashley Young, exjugador de Manchester United e Inter de Milán entre otros equipos, y actualmente en las filas del Ipswich Town, ha anunciado este jueves su retirada a pocos meses de cumplir 41 años.

Young pondrá fin de este modo a una trayectoria de 23 años en la élite profesional del fútbol, habiendo militado también en el Watford, en el Aston Villa durante dos etapas y en el Everton. Además, ha disputado 39 partidos con la selección inglesa en categoría absoluta.

"Desde Sefton Road hasta Vicarage Road, pasando por Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, de vuelta a Villa Park, Goodison Park y finalmente Portman Road. ¡Ha sido un viaje increíble, de esos que solo soñaba de niño! Pero este sueño tiene que tener un final y el sábado podría ser el último partido de mi carrera profesional. ¡23 años y se acabó! Continuará...", escribió Young en sus redes sociales.

Durante su extensa carrera profesional, con el Manchester United conquistó la Community Shield en las temporadas 2010-11 y 2011-12, la Premier League en el curso 2012-13, la FA Cup en el año 2016, la Carabao Cup en el 2017 y la Europa League en la campaña 2016-17; y con el Inter, sumó a su palmarés el título de la Serie A en la temporada 2020-21.