Iniesta: "Se me hará raro tener delante a Busi, Jordi Alba o Rakitic"

Publicado 20/07/2019 22:28:40 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Andrés Iniesta se sinceró este sábado cuando se cumple un año de su salida del FC Barcelona rumbo a Japón, para jugar en un Vissel Kobe que se medirá al cuadro culé el sábado 27 de julio, lo que será una sensación "rara" y un "día de emociones".

"El 22 de julio hará un año que debuté con la camiseta del Vissel Kobe. Un año, ya. Un año muy intenso a todos los niveles. Mi primer año como exjugador del Barça. Mi primer año en un país tan diferente a España como Japón. Un año muy intenso", indicia en una carta abierta publicada en la web del cuadro culé.

Iniesta valora de manera positiva su experiencia en Japón, en un cambio tan grande como lo fue dejar su casa con 12 años. "Lo he dicho muchas veces, ojalá hubiera podido seguir jugando en Barcelona toda la vida, con todos los amigos que tengo en el vestuario, en ese estadio magnífico que es el Camp Nou, con el cariño de la afición y disputando grandes competiciones como la Liga y la Champions", dice.

"Pero hay momentos en la vida en el que hay que tomar decisiones. Ya lo hice con 12 años, con el apoyo de mi familia, cuando dejé Fuentealbilla para irme a La Masia. Y lo volví a hacer hace un año, otra vez con el apoyo de mi familia, ampliada, para venir a Japón a seguir disfrutando del fútbol. Y lo estoy haciendo. Es lo que más me gusta", añade.

Iniesta reconoce la falta de resultados en el equipo japonés, que se medirá al Barça en el Noevir Stadium Kobe. "A nivel de resultados, no son todo lo buenos que desearíamos, pero la experiencia futbolística está siendo muy interesante. El fútbol japonés es muy competitivo y, aunque no lo parezca, la afición es muy pasional. El ambiente en los estadios es realmente increíble. Me ha sorprendido agradablemente el cariño que me transmiten todos los aficionados allá donde vamos. Son muy agradecidos y respetuosos", comenta.

El ex azulgrana, que se muestra "encantado" con la adaptación de su familia a la cultura japonesa, termina con la emoción de medirse al Barça. "Resulta curioso que, un año después, el Barça visite mi actual ciudad. Sin duda, será un partido muy especial para todos. Se me hará raro tener delante a Busi, Jordi Alba o Rakitic. Será extraño jugar contra el equipo de mi vida. Será un día de muchas emociones para mí. Ojalá lo disfrutemos todos y que la afición del Vissel Kobe se divierta con un gran espectáculo", finaliza.