El Inter Miami ficha a Casemiro hasta mayo de 2027

Casemiro, durante un partido con la selección de Brasil. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Inter Miami CF ha anunciado este miércoles el fichaje como agente libre del centrocampista brasileño Carlos Henrique 'Casemiro', de 34 años y que permanecerá en el club de Florida hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción hasta junio de 2029.

"Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", declaró el propio el mediocampista a los medios y canales oficiales del Inter Miami.

"Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí", agregó Casemiro, a la espera de recibir su visa P-1.

El otrora jugador del Real Madrid disputará seguro con su nuevo equipo la Sprint Season de la MLS 2027, prevista de febrero a mayo para alinear su calendario con el de las principales ligas de fútbol del mundo, el cual ya se empezará a usar a partir de julio del próximo año.

El exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del Inter Miami, definió a Casemiro como "una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo". "Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", apostilló el también exjugador madridista.

"A lo largo de ocho temporadas con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, registró 31 goles y 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos. En 2022, Casemiro se incorporó al Manchester United, donde continuó compitiendo al más alto nivel. Durante sus tres temporadas con los 'Red Devils' disputó 160 encuentros, sumó 26 goles y 14 asistencias, y ayudó al club a levantar una Copa de la Liga de Inglaterra y una FA Cup", resumió el Inter Miami en su nota de prensa.

"En el plano internacional, Casemiro ha sido un referente de la selección brasileña durante más de una década. Ha disputado 91 partidos con la 'Seleção', contribuyendo a la conquista de la Copa América 2019 y representando a Brasil en las Copas Mundiales de la FIFA de 2018 y 2022. Más recientemente, formó parte de la selección brasileña en la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo titular en los cinco partidos disputados por Brasil y aportando un gol en los dieciseisavos de final y una asistencia en los octavos de final", concluyó el comunicado del Inter.