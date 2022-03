Iraola: "Me da rabia, el partido más bonito que hay es la final de Copa"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, se mostró "orgulloso" de su equipo por rozar la gesta de meterse en la final de Copa del Rey, "el partido más bonito que hay", pero se quedaron en la "orilla" con mucha rabia por un gol en el descuento.

"Es duro perder así, todos nos hemos visto por lo menos jugando esa prórroga y además con la tendencia del partido que iba hacia nuestro lado, pero es el fútbol. Yo creo que nos podemos sentir orgullosos del grupo de jugadores que tenemos, me sabe mal por ellos, en el descuento se nos ha escapado", dijo.

El técnico del Rayo salió a rueda de prensa aún con la emoción y el pesar de un desenlace dramático para los madrileños, que veían al menos la prórroga después de un golazo de Bebé en el 80. En el 92', Borja Iglesias hizo el 1-1, 3-2 en el total. "El grupo pensaba y creía que podía hacerlo. No sabes cuándo nos vamos a ver en otra oportunidad de estas. Nos hubiera gustado la primera final del club, pero el Betis es un gran equipo", afirmó.

"Hemos apostado por la Copa pero los que más nos han hecho creer son la gente. El sentimiento que percibía del aficionado era que quería hacer algo grande en la Copa, eso se traslada al jugador. Han dado todo, hemos estado muy cerca", añadió.

Iraola, que no quiso hablar de su futuro para la próxima temporada, reconoció que el final les pilló muy ofensivos pero elogió la actuación de su equipo en los dos partidos ante el Betis. "Al final teníamos muchos jugadores de ataque, teníamos que arriesgar y luego a lo mejor el equipo no tenía equilibrio", dijo.

"Me encanta la Copa, siempre lo he dicho, me ha dado mucho como jugador y entrenador. Es una competición que he jugado seis semifinales y no he conseguido ganar nunca, hay algo distinto que no se ve en Liga, me da mucha rabia porque el partido más bonito que hay es la final de Copa del Rey. El equipo ha respondido muy bien pero nos hemos quedado en la orilla", terminó.