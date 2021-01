Irene Paredes: "Me gustaría volver a España por la inercia de la Primera Iberdrola, pero no tengo prisa"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Irene Paredes, defensa del Paris Saint-Germain y de la selección española, reconoció que le gustaría volver a jugar en España "viendo la inercia" al alza que tiene la Primera Iberdrola, aunque descartó hacerlo de forma inmediata, mientras que también ve "importantísimo" para el desarrollo del fútbol femenino español la presencia del Real Madrid.

"Tengo que ver qué opciones hay, pero esto muy contenta en París, muy hecha a la vida de aquí y es complicado, pero siempre estoy dispuesa a escuchar opciones. Me gustaría volver a jugar en España viendo la inercia que tiene la liga, pero no es algo que quiere hacer ya. No tengo ninguna prisa, elegiré en base a los objetivos y situación de cada equipo", expresó este jueves Paredes, que acaba contrato en junio con el equipo francés, en su participación en los 'Diálogos Paralímpicos' de Servimedia.

La guipuzcoana recalcó que actualmente en el fútbol femenino nacional domina el FC Barcelona, "un club que lleva apostando muchos años de forma fuerte" por esta modalidad y que cuenta con una "plantilla muy potente". "El Atlético le ha quitado varias ligas, pero a día de hoy creo que es el más potente", subrayó.

En este sentido, confesó que le parecía "importantísimo que un club como el Real Madrid" haya entrado en la competición. "Creo que debería haberlo hecho antes y que les ha costado, pero da impulso e importancia a la Liga. Que clubs tan grandes tengan un equipo femenino dice mucho porque dan impulso y sirven de guía a equipos más pequeños para hacer las cosas mejor", admitió.

"El fútbol femenino está en auge, va hacia arriba y cada vez tiene más visibilidad. Desde hace mucho, mucho tiempo, ha habido muchas mujeres y gente para darle fuerza y poco a poco lo vamos logrando. Está creciendo mucho en todos los países porque va de la mano de la sociedad y el respeto a la mujer. Todo pasa porque la gente lo conozca y luego ya gustará o no, pero que sea una opción", demandó la capitana de la selección española.

Paredes también dejó claro que "el fútbol femenino debería tener el VAR" y elogió como se están haciendo las cosas en Francia con el coronaviurs porque a pesar de jugar en una "liga amateur", les están tratando "como profesionales". "El objetivo con el PSG es ganarlo todo. Tenemos buena y mala suerte de tener al Lyon en la Liga porque lo hace más complicado, pero a la vez te hace mejorar. Hemos dado un paso adelante y vamos primeras en liga y seguimos en 'Champions'", apuntó.

En cuanto a la selección española, el objetivo es el Europeo de 2022. "La intención es estar porque por el virus se nos han retrasado un par de partidos y necesitamos todavía un punto. Cuando estemos, tenems que ir a por el campeonato y el equipo trabaja para ello, pero hay mucho trabajo por hacer", indicó la central.

Paredes empezó jugando en la Real Sociedad, "lo máximo siendo guipuzcoana", pero fichó por el Athletic. "La realidad era que en ese momento el Athletico era más profesional y estaba luchando por títulos, así que hubo que dejar de lado los sentimientos y guiarse por lo profesional", confesó.

"Espero que me queden bastantes años de fútbol. Hice INEF, un Máster para ser profesora de Secundaria y ahora estoy haciendo uno 'online' en Deporte Adaptado, pero más que por el después es por el interés de adquirir conocimientos. Me encanta el deporte y cuando deje el fútbol me gustría estar relacionada con él", detalló la internacional.

La defensa compartió charla con Antonio Martín Gaitán, jugador de la selección española de fútbol-5 para ciegos. "Me parece algo increíble lo que hace, yo creo que sería incapaz incluso de andar, me parece súper interesante y me da rabia que no lo conozcamos más. Con el Máster de Deporte Adaptado estoy conociendo un montón de cosas de las que no tenía idea", remarcó.

Finalmente, lanzó un mensaje para "erradicar ya" la violencia de género y aseveró que le daba "mucha rabia que cada año se ponga el contador a cero" a la hora de contar los fallecimientos de mujeres. "Como futbolista profesional me siento involucrada en estos temas porque a veces se nos trata diferente, pero es algo de la sociedad en conjunto, cada uno desde su parcela tiene mucho que hacer", sentenció.