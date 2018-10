Isco: "Si perdemos se dirá que echamos de menos a Cristiano"

Publicado 06/09/2018 13:13:27 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Francisco Román Alarcón, 'Isco', reconoció que Cristiano Ronaldo es "un jugador extraordinario" e ironizó al decir que serán los triunfos y las derrotas los que dictaminen si añoran al portugués.

"Cristiano es un jugador extraordinario, que te aseguraba 40-50 goles, pero ya sabemos como es el fútbol. Si ganamos, dirán que no le echamos de menos y si perdemos que sí", expresó Isco este jueves en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El malagueño apuntó que actualmente están jugando "muy bien como equipo" tras la llegada de Julen Lopetegui y que "jugadores que no metían gol este año se están hinchando". "No le echamos de menos ahora y ojalá sigamos así, pero desearle suerte también", sentenció.

Por otro, respecto a la crítica de Dani Ceballos en 'Radio Marca' a Zinédine Zidane por su poca participación el año pasado, el madridista prefirió "no entrar en detalles". "En un equipo sólo juegan once, hay muchos que partido tras partido se quedan sin jugar y los que juegan menos no están tan contentos. Dani tendría sus motivos y 'Zizou' los suyos", comentó.