Javier Tebas: "Cualquier acto racista me preocupa en todos los partidos, no solo en el Clásico"

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que su preocupación ante algún acto racista es en "todos los partidos" de las dos categorías del fútbol profesional español y "no solo" en el Clásico de este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu en el que espera y desea que "sea un partido tolerante".

"Cualquier acto racista me preocupa en todos los partidos, no solo en el Clásico. Me preocupa que haya muchos racistas, muchos intolerantes o actores de violencia. Yo espero que no haya y que sea un partido tolerante, como ha sido últimamente en muchos Clásicos, y como son la mayoría de los partidos que tenemos en esta competición", manifestó Tebas durante la firma de un convenio de colaboración entre LaLiga y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para combatir el discurso de odio desde el deporte.

Para el choque del Santiago Bernabéu, el sistema de vigilancia "funcionará como en todos los partidos" para identificar y denunciar a cualquier aficionado. "A los veinte minutos tomamos decisiones ya de ámbito penal, ya sea un delito de moral o de odio se emite una denuncia. Y, evidentemente, trabajamos también en la identificación", advirtió.

El presidente de LaLiga se mostró preocupado por la situación, de ahí la firma con el Gobierno de este convenio, y recalcó la existencia de "un chat" donde recibe unos informes de los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion "diez minutos después de finalizar con los gritos o cánticos intolerantes". "En el grupo decidimos en ese momento si se tienen que denunciar, qué tipo de denuncia, si hay que llevar a la policía, si puede ser un tipo penal, pero eso de forma inmediata", detalló.

Desde su organismo se está trabajando para erradicar este tipo de conductas "desde hace dos años" donde el 'caso Vinícius' supuso "un punto de inflexión" para los dirigentes y la sociedad. "Cuando trabajamos en un partido, a veces cuando lo detectamos durante el partido, ya hay información y ya se van tomando las decisiones de si se puede identificar y se habla con la UCO. En el caso donde se puede identificar antes de terminar el partido al que ha hecho los delitos de odio, es expulsado del campo", explicó Tebas.