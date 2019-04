Jémez: "Si no ganamos al Real Madrid, las cosas se pondrán prácticamente imposibles"

Publicado 27/04/2019 16:12:04 CET

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha asegurado que si son capaces de ganar este domingo al Real Madrid en Vallecas (20.45 horas) se convencerán de que pueden vencer "a cualquier equipo" y luchar por la permanencia en los tres jornadas restantes, mientras que si cosechan una derrota las cosas se pondrán "prácticamente imposibles".

"Tenemos que ganar cuatro partidos, pero si no ganamos el primero, el segundo... No nos vale de nada plantearnos cuánto vamos a necesitar. Vamos a centrarnos en ganar el del domingo y si somos capaces de ganar al Madrid nos convenceremos de que somos capaces de ganar a cualquier equipo. A partir de ahí, podemos hacer las cuentas que queramos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que "el paso definitivo es mañana". "No nos vale de nada pensar cómo vamos a llegar al día del Celta, al del Valladolid... Si no ganamos mañana, las cosas se nos van a poner prácticamente imposibles, así que todo pasa por ganar mañana, por hacer un buen partido y por sacar un resultado que nos permita mirar al siguiente partido. Si no lo sacamos, el siguiente partido no va a tener sentido ninguno", indicó.

Por ello, el preparador andaluz advirtió de que necesitan "ganar sí o sí". "Nuestra situación no nos permite otra cosa que no sea sumar tres puntos y lo tenemos que hacer ante uno de los mejores rivales de LaLiga, un equipo que tiene muchísima calidad y talento, que funciona bien... Pero no es excusa; nos toca jugárnosla con quien nos toca y vamos a intentar hacer un gran partido, porque de otra manera no podemos llevar el resultado a donde queremos", señaló.

Por último, Jémez no se mostró demasiado preocupado por la posible alineación blanca, convencido de que cualquiera que juegue les puede hacer daño. "En el Madrid no juega cualquiera. Son los mejores: los jóvenes porque saben que tienen un futuro impresionante y los consagrados porque son los mejores del mundo", manifestó.

"No tengo ninguna predilección; sé que los que salgan van a hacer un buen papel, van a querer agradar a un técnico que sigue el año que viene. Estoy seguro de que todos quieren seguir en el Madrid. Es verdad que todo lo ocurrido este año hace que los jugadores estén con más motivación para demostrar lo que valen y seguir en ese equipo. Sea cual sea la alineación que saque Zidane va a ser una alineación importante", concluyó.