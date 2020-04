Jenni Hermoso: "El aplazamiento de la Eurocopa no me ha gustado"

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española de fútbol, Jenni Hermoso, ha lamentado el aplazamiento de la Eurocopa femenina a 2022, opinando que se podía "haber buscado unas fechas para jugar el año que viene aunque coincidiera unos días" con el torneo masculino, ya que "no hubiera incomodado mucho".

"(El aplazamiento de la Eurocopa) no me ha gustado mucho porque es un año más y quizá no llegué tan bien físicamente como podía llegar en 2021. Podíamos haber buscado unas fechas para jugar el año que viene aunque coincidiera unos días con la de los chicos. No creo que hubiera incomodado mucho", valoró Hermoso en un encuentro por vídeo con aficionados de la selección.

En el lado positivo, subrayó que tendrán "más tiempo para llegar con un equipo más sólido y que juegue mejor". "Ahora estábamos en un momento muy bueno, jugando un fútbol que enganchaba a la gente. Espero que todo esto valga la pena y vayamos a por todas en la Eurocopa. No me puedo retirar sin haber conseguido algo con la selección española", deseó.

Respecto a cómo está viviendo el confinamiento, la jugadora del Barcelona recalcó que cuando vuelvan a jugar llevaran "mucho tiempo sin entrenar en el campo". "Podemos hacer muchos entrenamientos y ejercicios en casa, pero al final el físico que trabajar en el campo no lo consigues aquí. Espero que tengamos un periodo de adaptación que nos permita llegar bien al momento de competir. Mientras tanto, nos estamos entrenando a tope en casa", explicó.

Preguntada por la reciente participación de España en la prestigiosa SheBelievesCup en Estados Unidos, la recordó como "una experiencia espectacular". "Es algo que recordaremos siempre, vivimos momentos muy bonitos en estadios llenos. La gente allí se involucra son sus jugadoras al máximo, allí viven en pleno espectáculo siempre. Es de envidiar y podemos coger cachitos para traerlos aquí. En aquel torneo nos sentimos muy futbolistas. Espero que algún día repitamos una experiencia así", deseó.

Además, Hermoso reconoció que "es bastante difícil que el fútbol femenino se pueda igualar algún día al masculino". "Deberán pasar muchos años, pero vamos poquito a poco por el buen camino. Nosotras estamos trabajando al máximo para que esa distancia se reduzca cada vez más y creo que lo estamos haciendo bien. Mientras haya muchos partidos que ver en televisión, mientras nos saquen los periódicos y las radios, creo que cada día nos iremos acercando mucho más y la distancia será más corta", vaticinó.