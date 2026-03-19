Joan Garcia no está lesionado y podrá jugar con el Barça contra el Rayo

Joan Garcia abandona el campo lesionado durante el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2025–26 entre el FC Barcelona y el Newcastle United en el Spotify Camp Nou
Joan Garcia abandona el campo lesionado durante el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2025–26 entre el FC Barcelona y el Newcastle United en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 19 marzo 2026 12:25
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   BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El portero español del FC Barcelona Joan Garcia no está lesionado, pese a que tuvo que ser sustituido en el partido del miércoles contra el Newcastle de la Liga de Campeones, y estará disponible para el duelo de LaLiga EA Sports del domingo contra el Rayo Vallecano.

   "Las pruebas médicas realizadas esta mañana a Joan Garcia han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido", aseguró el club blaugrana en un comunicado.

   Pese a que parecía que podía haber lesión muscular, dado que fue el portero de Sallent quien pidió el cambio y al ver que se tocaba la zona del gemelo, finalmente las pruebas a las que ha sido sometido este jueves han descartado cualquier tipo de anomalía.

   Joan Garcia, que dejó su lugar en el terreno de juego a Wojciech Szczesny en el 82', podrá estar disponible para recibir al Rayo Vallecano el domingo.

   Y también podrá ser convocado por el seleccionador español, Luis de la Fuente, para la fecha internacional previa al triple duelo, entre Liga y cuartos de la Champions, contra el Atlético de Madrid, con el derbi ante el Espanyol de por medio.

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