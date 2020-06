Joao Félix: "Estos dos goles me vienen muy bien para ganar confianza"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador portugués del Atlético de Madrid Joao Félix se mostró "muy contento" por la victoria conseguida ante Osasuna (0-5), con un doblete en su cuenta personal, y aseguró que "estos dos goles" le vienen "muy bien para ganar confianza" tras tres meses en el dique seco por lesión.

"Necesitábamos una victoria así para levantar al grupo. Personalmente también es muy bueno para ganar confianza y seguir adelante", manifestó el joven luso en declaraciones a Movistar +.

"Estuvimos juntos todo el partido, jugamos fácil y convertimos las ocasiones que tuvimos, esto es algo que no pasó en muchos partidos anteriormente. Ahora lo que queremos es seguir así y luchar por los lugares de Champions para la próxima temporada", espetó.

"Me he sentido muy bien, fue muy bueno poder marcar después de tres meses sin jugar. Estos dos goles me vienen muy bien para ganar confianza y seguir mejorando", incidió el atacante colchonero, que suma seis goles entre todas las competiciones en la presente temporada.