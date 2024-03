Joao Félix, sobre su futuro: "Todo depende de cómo vaya hasta el final"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona cedido por el Atlético de Madrid, Joao Félix, confesó que espera un ambiente hostil este domingo en el Metropolitano, al tiempo que reconoció que está en juego su futuro en lo que queda de temporada, con el deseo de seguir de azulgrana.

"Va a ser un ambiente muy complicado para todo el equipo. Contra mí va a ser un poco peor, pero soy jugador de fútbol y tengo que estar acostumbrado a este tipo de cosas", afirmó este viernes en una entrevista a Dazn, recogida por Europa Press.

El portugués apuntó estar más motivado de lo normal ante el regreso a la que fue su casa. "Me motiva más, me gustan estos partidos importantes y picantes, hay una motivación extra", dijo.

Por otro lado, Félix insistió en su deseo de seguir vistiendo de azulgrana, aunque apuntó a que no está seguro de su futuro. "Por ahora estoy enfocado aquí y no pienso más allá, porque todo depende de cómo vaya hasta el final", comentó.

Además, el portugués no cree que el anuncio de la salida de Xavi Hernández para final de temporada haya sido lo que ha cambiado la dinámica de un Barça que esta semana selló su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones tras superar al Nápoles.

Por otro lado, el equipo culé sigue en la lucha por la Liga, aunque contra el Atlético tendrán un duro obstáculo. "La ida en casa ya fue difícil y allí lo va a ser aún más. Defienden y van a la contra muy bien y la grada les va a ayudar mucho", dijo.

"No creo que tenga nada que ver con los resultados. Estamos jugando igual y con la misma formación, las mismas ideas, pero es fútbol. Las cosas no estaban saliendo y ahora sí, pero no es porque haya dicho que se va", añadió sobre la decisión de Xavi.