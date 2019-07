João Félix: "Simeone transmite mucha garra y motivación al equipo"

Publicado 07/07/2019 11:10:53 CET

El delantero del Atlético de Madrid João Félix ha asegurado que su nuevo entrenador, Diego Pablo Simeone, transmite "mucha garra" y "mucha motivación" al equipo, además de afirmar que no le pesan las expectativas creadas, prometer que lo dará "todo" por su nuevo club y mostrarse "entusiasmado" por empezar a "conquistar" a los aficionados.

"Simeone es un entrenador, y como jugador también lo fue, que transmite mucha garra al equipo, mucha motivación. Eso nos ayuda mucho para mostrar nuestro talento dentro del campo", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club rojiblanco.

Ahora, espera "encarar" su nueva aventura "de la mejor forma". "Debo pensar en positivo, con trabajo, correr para ser una gran estrella aquí en el Atlético de Madrid", dijo. "Números no prometo, pero prometo darlo todo por el equipo, hacerlo lo mejor posible, que es lo que procuro hacer en todo lo que hago", añadió.

"Siempre que cambiamos de lugar o de equipo tenemos nuevos desafíos, nuevas situaciones diferentes; unas van a ser más fáciles, otras más difíciles, pero toca afrontar eso y corresponder de la misma manera", explicó el portugués.

Por otra parte, João Félix resta importancia a su juventud. "Creo que la edad tiene alguna influencia, pero en mi caso ya he crecido para afrontar esta situación. Ya viví estar en el primer equipo y todos dicen que no parece que tenga 19 años. Me identifico con eso y no creo que vaya a ser un problema", subrayó.

Sobre su fichaje, afirmó que se siente "muy contento". "Tenía varios clubes interesados en mí, pero elegí el Atlético porque era el que más me gustaba y el que tenía las mejores condiciones para mí", expresó. "El Atleti es uno de los mejores equipos del mundo, y todos los jugadores quieren jugar en los mejores equipos del mundo. Tuve esa oportunidad, surgió, y estoy aquí para dar lo mejor de mí", continuó.

Además, reconoció que ha seguido mucho a los de Simeone. "Siempre vi mucho la liga española, era un equipo al que seguía, incluso le vi ganar el campeonato, la Europa League, vi las dos finales que no ganaron...", relató, antes de hablar de la afición rojiblanca. "Sé que los aficionados siempre están apoyando al equipo y a los jugadores, es muy bueno. Nos sentimos bien dentro y fuera del campo con el cariño de los seguidores y estoy muy entusiasmado por conquistarlos", expuso.

Por último, mostró su deseo de emular a estrellas rojiblancas de su país como Paulo Futre. "Ya ha tenido jugadores portugueses, que fueron importantes para el fútbol portugués. En mi caso, quiero hacerlo igual o mejor que los que vinieron aquí", concluyó.