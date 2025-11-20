Jordi Alba: "Lamine Yamal es un grandísimo jugador, pero compararlo con Messi... No hay comparación"

Archivo - Lamine Yamal en un partido del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral internacional español Jordi Alba, actualmente en el Inter de Miami y que pondrá fin a su carrera profesional a finales de este año, celebró la irrupción de Lamine Yamal en el FC Barcelona aunque rechazó cualquier paralelismo con su compañero Leo Messi, a quien considera "sin rival" y con quien vuelve a compartir vestuario en Estados Unidos.

"Creo que Lamine Yamal es un grandísimo jugador, como también Pedri, Gavi o De Jong, y me dejo muchos. Pero compararlo con Leo... No hay comparación, porque Leo no tiene rival", , aseguró en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Sobre la reciente visita de Messi al nuevo Spotify Camp Nou, el exinternacional español lo ve con total naturalidad. "Es normal que Messi tenga las llaves del campo, es el mejor jugador de la historia. Creo que todos las tenemos, los que hemos pasado tanto tiempo allí. Seguro que me pasaré, pero no soy muy pesado", explicó.

También defendió un homenaje pendiente para el argentino: "Obviamente se lo ha ganado. Su salida no fue la mejor, pero ese homenaje se hará de una manera u otra". Eso sí, descartó el cambio de nombre del estadio. "¿Camp Nou Leo Messi? No creo que Leo quiera eso tampoco. Camp Nou está bien", aseguró.

Jordi Alba, que regresará a vivir a Barcelona cuando concluya su etapa en la MLS, reconoció que sigue echando de menos al Barça: "Es lo que has hecho toda la vida. Hay cosas que también echaré de menos cuando me vaya de aquí".

En cuanto a su retirada, a los 36 años, admitió que responde más a una cuestión mental que física. "Podría haber aguantado un año más o dos, pero las sensaciones y los nuevos proyectos pesan. Sigo disfrutando de los partidos, pero el día a día y viajar cada semana me cuesta más. Cuando tienes familia, se nota", señaló.

También habló de su convivencia en Miami con Busquets, Suárez y Messi, una "banda de ex del Barça" con la que comparte amistad y vecindario, así como de la actualidad azulgrana.

Reconoció haber visto la fotografía del exentrenador blaugrana Xavi Hernández junto al candidato a la presidencia Víctor Font, aunque se definió "muy perdido" en cuestiones de club. Sobre si apoyaría a un candidato en futuras elecciones, lo descartó entre risas: "No creo que a Laporta le haga falta mi apoyo. Y yo no tengo ni la cabeza ni el tiempo para eso".

Por último, Alba negó sentirse maltratado en su etapa en el Barça, aunque admitió que su carácter pudo jugar algún papel. "Sé lo que he hecho en mi carrera. A veces mi carácter me ha jugado malas pasadas, pero estoy tranquilo con todo lo que he hecho", concluyó.