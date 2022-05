La jugadora del Tottenham Chioma Obogagu, sancionada nueve meses por dar positivo en dos controles antidopaje

LONDRES, 19 May. (dpa/EP) -

Chioma Obogagu, delantera del Tottenham, ha sido sancionada sin jugar durante nueve meses después de dar positivo en dos controles antidopaje, tal y como anunció este jueves la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

La futbolista, de 29 años e internacional con Inglaterra en tres ocasiones, admitió las infracciones por usar canrenona, un diurético que está prohibido y que le fue detectado en una muestra de orina el pasado mes de octubre.

La comisión independiente regulatoria, quien impone estas sanciones, aceptó que Obogagu cometió las violaciones sin intención, mientras que el Tottenham alegó que esa sustancia se encontraba en una medicación que su jugadora tomaba para el acné, que le fue prescrita en Estados Unidos y que ella desconocía que estuviese prohibido.

"La jugadora ha sido acusada con dos cargos por saltarse el reglamento antidopaje de la FA por la presencia y el uso de canrenona, una sustancia prohibida que le fue detectada en una muestra de orina durante una prueba a la plantilla el día 7 de octubre de 2021", explicó la FA.

La comisión recalcó que Obogagu "admitió las dos violaciones del código". "La comisión ha aceptado que fueron cometidas inintencionadamente, y ha encontrado que ella las cometió sin incurrir en una falta o negligencia significativa por su parte durante la subsecuente vista", subrayó.

"Chioma se responsabiliza completamente por los cargos y lamenta profundamente sus actos, admitiendo falta de conocimiento y de cuidado por su parte", afirmó el Tottenham en un comunicado, mientras que la jugadora también se disculpó. "Quiero pedir perdón a mis compañeras y al staff por no poder estar sobre el campo. El club me ha apoyado en todo momento durante el proceso y aprecio mucho toda su ayuda", recalcó.

"Quiero aclarar que la medicación no tenía efectos sobre mi rendimiento, pero aun así cometí el error por no ser lo diligente que debería, y como resultado, no puedo jugar al deporte que amo hasta que cumpla mi suspensión", sentenció.