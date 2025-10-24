Julio Baptista: "Las declaraciones de Lamine Yamal no ayudan, sobre todo a los árbitros"

El exjugador brasileño del Real Madrida Julio Baptista en 'La Previa Cinco Estrellas', organizada por Mahou y con embajadores de LaLiga. - MAHOU

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjugador brasileño del Real Madrid Julio Baptista ha comentado este viernes que las declaraciones de Lamine Yamal en las que dijo que el Real Madird 'roba' "no ayudan" en la previa del Clásico, sobre todo "a los árbitros", y que ve al equipo blanco como "favorito" para el partido por el hecho de jugar como local.

"Hay que evitar ese tipo de declaraciones porque no ayudan, sobre todo a los árbitros. Hay que ayudar a los árbitros, que no tienen que ser los actores principales. Ellos están para apoyar y para intentar hacer su trabajo, aunque sabemos todos que la vida de los árbitros no es tan fácil", afirmó Julio Baptista en 'La Previa Cinco Estrellas', organizada por Mahou y con embajadores de LaLiga.

El brasileño tiene claro que lo que se debería hacer desde fuera es "intentar quitar presión" a la figura del árbitro, para que puedan arbitrar "de una manera correcta y no cometer errores". "Es difícil, pero es lo que todos estamos esperando", agregó.

Todo ello después de que Lamine Yamal afirmara este jueves en un careo entre el jugador azulgrana e Ibai Llanos en la Kings League que el Real Madrid "roba" y "se queja" mucho del arbitraje.

El exjugador del Real Madrid apuntó que los dos equipos "llegan bien al partido", pero que ve a los blancos "favoritos" por el hecho de "jugar en casa". "Viene bien del partido de la Champions ante la Juventus. El Real Madrid ahora mismo tiene un poco más para ganar el partido. Si tuviera que mojarme con un resultado diría 3-1 a favor del Real Madrid", concretó.

La 'bestia' aseguró que estos partidos se deciden por "detalles". "El partido del año pasado en Montjuic, si el Real Madrid hubiera estado acertado de cara a gol, la primera parte era de 3-0. En estos partidos no puedes desperdiciar estas oportunidades porque y hay que sentenciar cuando puedes hacerlo", añadió.