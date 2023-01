Julio Cobos: "El Real Madrid ha sufrido muchísimo, pero la calidad nos ha dejado fuera"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, ha asegurado que, a pesar de la victoria, el Real Madrid "no" ha estado "cómodo" en el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey (0-1), y ha afirmado que solo "la calidad" del conjunto blanco y el "golazo" de Rodrygo Goes han podido resolver el duelo para los de Carlo Ancelotti.

"Hemos hecho un muy buen partido, hemos sido capaces de mirar casi durante los 90 minutos hacia el campo de ellos. Nos han llegado muy poco, pero al final la calidad ha sido la que nos ha echado fuera. Estoy muy orgulloso del equipo y del trabajo que ha hecho", señaló en rueda de prensa.

Además, explicó que han tratado de "presionar muy arriba" y de "robar el balón en su campo". "Se ha visto a un Real Madrid que no estaba cómodo. Era el partido que teníamos en la cabeza. Al final, decide un jugador que viene de jugar el Mundial", afirmó.

"Somos un equipo competitivo. En ningún momento se ha visto a un Real Madrid cómodo, y hemos tenido opciones de peligro", apuntó. "No los he visto contentos. El Real Madrid ha sufrido muchísimo, pero al final llega un jugador como Rodrygo y te hace un golazo, y ahí no puedes hacer mucho. Si ves el partido, hemos estado más cerca que ellos de hacer el 1-0", insistió.

En este sentido, se mostró "un poco fastidiado" por no haber podido concretar sus ocasiones. "Hemos estado muy cerca y lo hemos tenido en la mano, pero te ganan y vuelves a la realidad. Estoy orgulloso de mi equipo, se ha dejado todo en el campo, hemos llevado a cabo lo que hemos planeado", subrayó.