Kane da ventaja al Tottenham en semifinales de Copa gracias a un penalti señalado por el VAR

Publicado 08/01/2019 22:55:26 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tottenham cobró ventaja este martes en las semifinales de la Copa de la Liga que le enfrentan al Chelsea, gracias a un solitario gol de Harry Kane (1-0) que fue señalado tras la consulta del VAR y que permite a los 'spurs' afrontar la vuelta con garantías, pero también con muchas reservas dada la escasa renta obtenida en Wembley.

Los pupilos de Mauricio Pochettino fueron mejores que su rival, sobre todo en una primera mitad donde protagonizaron las ocasiones y fueron dominadores. La primera de ellas llevó la firma de Son Heung-min, que falló un mano a mano ante Kepa de manera inexplicable. El surcoreano dio continuidad a su gran momento de forma pese al error.

Sin embargo, el único tanto de encuentro no tardó en llegar y Kane fue quien lo cocinó con un gran desmarque y una acción que acabó en pena máxima. El árbitro no lo concedió en primera instancia, pero el VAR confirmó que no existía fuera de juego y que Kepa trabó al ariete londinense, que no dudó desde los 11 metros.

El Chelsea mejoró su juego en la segunda mitad, pero no encontró el camino para hacerle daño a su oponente. Ante la ausencia de Morata, que se quedó fuera sin motivo aparente, Sarri apostó por Giroud en los minutos finales, aunque el delantero francés tampoco fue solución para lograr un gol frente a sus vecinos.

El partido acabó con la aparición de Fernando Llorente, que apenas pudo jugar un minuto en la prolonganción, y con el debut del joven inglés Oliver Skipp. La vuelta se disputará el 22 de enero, mientras que la otra semifinal arranca este miércoles y enfrenta al Manchester City con el Burton Albiol, equipo de la tercera división británica.